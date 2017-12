Uncharted 2: Among Thieves - lovec pokladov má nový kšeft

Nech sa Sony oháňa akýmikoľvek prehláseniami, Playstation 3 napokon nespustila takú eufóriu, ako sa pôvodne predpokladalo. Uncharted 2 však predaju určite pomôže.

6. feb 2009 o 15:45 Ján Kordoš

Nech sa Sony oháňa akýmikoľvek prehláseniami, Playstation 3 napokon nespustila takú eufóriu, ako sa pôvodne predpokladalo. Chyba pritom nie je v technológií – tá je totiž momentálne najlepšia v oblasti konzolového trhu. Dokonca ani tá cena nie je až tak vysoká, hoci finančná kríza prinúti prepočítať si jednocentovky v peňaženkách. Stále je to je vynikajúci prístroj za adekvátnu cenu. Problémom je totiž konkurencia. Tam, kde Microsoft so svojim prvým Xboxom doslova zaspal po vydaní prvej poriadnej hry (Halo), sa zo svojich chýb poučil a bohaté portfólio hier spoločne so skorším uvedením na trh jednoducho prevážilo. Nintendo je úplne iná liga a Playstation 3, aj napriek svetlej budúcnosti, je skôr miernym sklamaním. Kvalitných hier je zatiaľ na túto konzolu len zopár, postupne sa začínajú presadzovať nové značky. A Uncharted sa stáva nenápadným ťahúňom, hoci by sme to pred vydaním prvého dielu nepovedali.

Uncharted: Drake´s Fortune vyzeralo k svetu, celkom sme sa na drsnejšieho a akčnejšieho Indiana Jonesa tešili a naše očakávania do bodky hra splnila. Keby sme vám mali odporučiť trojicu hier, ktoré si k PS3 zadovážte, určite vám okrem Metal Gear Solid 4, Killzone 2 (alebo Heavenly Sword – tu záleží na vašich preferenciách) poradili práve prvé Uncharted. Nathan Drake, hlavný hrdina, je tvrdohlavým a mierne ľahkomyseľným hľadačom pokladov, pričom niekedy reaguje skôr ako záporný hrdina bez svedomia. Spojenie skákania známeho zo série Tomb Raider s akčnými prestrelkami proti ľudským protivníkom v lahodnej grafike a s pútavým, hoci popkornovým, príbehom pôsobil až neskutočne príťažlivo. Pokračovanie Uncharted 2: Among Thieves bolo preto samozrejmosťou.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Bez veľkého privierania očí sú pokračovania hitov pre PS3 skôr sklamaním. Ako MotorStorm 2, tak aj Resistance 2 sa radia skôr miernemu nadpriemeru, no nedokázali obhájiť svoje pozície ťahúňov platformy. O Uncharted 2: Among Thieves sa príliš nebojíme. Vývojári z Naughty Dog už viackrát dokázali (séria Jax, Crash Bandicoot), že hry vedia robiť s láskou a hrateľnosťou na vysokej úrovni. Nech je základná myšlienka pomerne jednoduchá a nie ste vhodení do žiadneho komplexného, otvoreného či do detailov prepracovaného sveta, neustále pociťujete zo všetkých strán valiacu sa pôsobivú atmosféru.

Poďme sa však venovať pokračovaniu, ktorého hlavnú úlohu si znovu strihne Nathan Drake. Vývojári si všimli, že kritici i hráči reagovali nesmierne kladne na nie práve najkladnejšie profilovaný charakter Nathana a rozhodli sa popracovať na jeho osobnosti ešte viac a postupne vstupujú do vôd nie príliš prebádaných – hlavne v akčných projektov. Nathan bude za svoje chyby pykať, zavedú ho na nepríjemné miesta, a hoci pôjde o lineárnu cestu, nemôžete na neho ukázať priamo prstom a povedať, že to je ten správny hrdina, takým chlapíkom chcem byť. Hustú džungľu vymení Nathan za chladné kopce Himalájí v Nepále, pričom dôležitá je cesta do zabudnutého mestečka Shangri-la, kde sa pokúsi nájsť tajomný drahom Cintamani. Nie je to len tak obyčajný šuter alebo bižu, ktorú na seba navliekajú odvážne devy pri svojich agresívnych víkendových výjazdoch za hlučnou hudbou v snahe zaujať opačné pohlavie natriasaním sa v handrách zakrývajúcich čo najmenšiu plochu tela.

Cintamani je drahokam, ktorý by sme chceli mať neustále pri sebe aj my. Akási náhražka Arabelinho prsteňu splní svojmu majiteľovi akékoľvek želanie. Tak sa Nathan vydá po stopách výpravy Marca Pola, ktorý ako prvý podrobnejšie zmapoval dovtedy divokú Čínu a okolie. Možno práve jeho staré spisy dovedú Nathana k vytúženému cieľu. Ktorým je čo? Získať všetko bohatstvo sveta alebo neobmedzenú moc? Nebude to jazda romantická, na Cintamani si brúsi zuby kdekto a ten kdekto má dostatok prostriedkov na to, aby vám do cesty vyslal desiatky ozbrojených vojakov. Pravé akčné dobrodružstvo s pomerne plytkou zápletkou sa môže začať. A kašleme na príbeh riedky ako sobotná stolica zavčas rána. Podobne i Indiana Jones nie je žiadnym filozofickým dielom a baví nás aj pomaly 30 rokov po uvedení prvého dielu. V jednotke nám spoločnosť robila pohľadná Elena, v Among Thieves ju vystrieda rovnako príťažlivá Chloe Frazer, ktorá len potvrdzuje, že momentálne sú kooperatívne akcie v kurze. Podobne sa preorientovala napríklad inak one man show Resident Evil 5.

Vzťah medzi Chloe a Nathanom bude znovu iskrivý ako v prvom dobrodružstve s Elenou, avšak tentoraz to podľa všetkého zájde trochu ďalej, pretože Chloe je podobne ako Nathan, vykrádačom hrobov, hľadačom pokladov a čisté ruky rozhodne nemá. V Naughty Dog potvrdili, že postáv pribudne a určite sa neskôr dočkáme zaujímavých konfrontácií a nie ako v jednotke obmedzenej na trojicu Nathan, Elena a Sully. Nie, že by nám to pri prvom dobrodružstve príliš vadilo. Možno dôjde aj na romantiku.

video //www.sme.sk/vp/7083/

Už podľa screenshotov je zrejmé, že úroveň grafického spracovania bude patriť k tomu najlepšiemu, čo sa dá (nielen) na PS3 vidieť. Ako samotní vývojári povedali, prvý diel využíval výkon konzoly tak na 30% a až v pokračovaní majú možnosť šliapnuť na plyn, dať zabrať Playstationu 3 a dostať z nej maximum - uvidíme to napríklad pri mimike postáv, ktorá sa plynulo mení počas hrania. Oživenie zobrazovaných scén zmenou prostredia zabralo naplno. Napríklad nepálske mestečko nie je už zhlukom mŕtvych, neanimovaných textúr. Nie, že by sme napríklad od džungle alebo masívnych balvanov čakali nejaký výrazný pohyb, niektoré scény vyzerali trochu staticky. V priebehu hrania to ťažko postrehnete, no pokým zbadania vysokej úrovne animovaných objektov na scéne počas prestreliek nebude vychádzať z údivu. Vo vetre sa pohybujú viaceré objekty (typicky ázijské veci, ktoré vydávajú cinkavé zvuky... ehm, plachty a rôzne handry, pohupujúce sa lampy – prostredie bude proste skutočne žiť.

A potom vás čaká skok to zimného prostredia, plného snehu, ale čo iné v Himalájach čakať. Pre nás to je len a len dobre, pretože už napríklad v takom Lost Planet sme sa presvedčili, že príchodom konzol novej generácie majú vývojári možnosť vymodelovať uveriteľný sneh a otvorili sa dvere na spracovanie poriadnej snehovej metelici. Treskúca zima je oproti horúcej džungli z jednotky obrovským skokom, no zároveň sa tomu tešíme. Dobrodružstvo a jeho hrateľnosť ostane totožná a výrazne sa zmení prostredie.

Pokým ste doteraz prvý diel nehrali, prípadne o ňom nič neviete a dočítali ste sa až sem, istotne nechápete, ako sa môžeme rozplývať nad obyčajnou akčnou adventúrou, ktorej jedinou náplňou je strieľanie pri možnosti (alebo skôr nutnosti) skrývania sa za prekážky a akrobatických eskapád videných v Tomb Raiderovi. Ono to proste funguje. Chvíľu sa štveráte niekam nahor, snažíte sa nájsť vhodnú cestu a nespadnúť a vďaka dômyselnému dizajnu týchto prekážok sa pri ich zdolávaní a hlavne zdolaní cítite neskutočne ponorení do príbehu a prežívate každý skok. Navyše tieto pasáže zbytočne nepreťahujú dobu hrania, nerobia z hrateľnosti frustrujúcu vlastnosť hry a hráč pohodlne miestom pri troche sústredenia prejde. Nathan nemusí skákať na milimeter presne, nemusí dlhé minúty a bez jedinej chyby zvládať „prstolomné“ kreácie rôznych pohybov. Menšie a intenzívnejšie pasáže hrajú v hre prím.

Akcie chtiví hráči však neprídu o svoj podiel: streľby bude viac než dosť a znovu budeme nútení nie ísť vpred ako tank, ale premyslene sa ukrývajúc za akékoľvek objekty v určitých momentoch zasypať protivníka olovom. K akčným situáciám, v ktorých sa zvuk výstrelov nezastaví, však vôbec nemusí prísť. Hoci sa vývojári vôbec nesnažia nazývať Uncharted 2 akciou so stealth prvkami a radšej volia termín akčné stealth, nám pripadá zakrádanie sa dostatočne nosným prvkom na to, aby sme si rozmysleli, ako budeme postupovať. Hliadka vás v diaľke nezbadá, no vy dostanete možnosť ukrývaním sa všetky možné objekty, ktoré budú prirodzené roztrúsené na celej ploche, postupne prísť do blízkosti nepriateľa. Môžete sa mu vyhnúť, môžete ho zneškodniť potichu zozadu, ale zároveň vás nikto nebude nútiť k mierumilovnému postupu (alebo hitmanovskému zabíjaniu). Vynoríte sa pred nepriateľom, presnou ranou do hlavy ho zneškodníte a nemusíte sa obávať nekonečného mora hliadok s prehnane presnou muškou. V súbojoch pôjde hlavne o efekt a hoci nám to robí hru zúfalo lineárnou, takže ani po výstrele nemusí dôjsť k ďalšej konfrontácii.

Uncharted 2: Among Thieves bude akčnou hrou, správne vyladenou, napínavou, prístupnou, dobrodružnou, úžasne spracovanou, hollywoodsky popkornovou – proste si sadnete do kresla a užijete si ju. Stále nevieme nič o väčšom zapojení Chloe do akcie, hoci screenshoty naznačujú, že nám bude pomáhať. Istotne by bolo zaujímavé, keby bola hrateľnou postavou. Uncharted 2: Among Thieves má naplánovaný príchod na tradičné, predvianočné obdobie, takže do možnosti zahrania si ukážky ešte máme času dosť. Teraz, po skúsenostiach s prvým dielom, môžeme pokojne prehlásiť, že už len kvôli Uncharted 2 je na čo sa tešiť! Neveríte? Robíte obrovskú chybu, pretože to znamená, že ste pôvodnú hru nehrali...