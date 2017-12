Zlá spoločnosť sa vracia - a tentoraz aj na PC

6. feb 2009 o 9:10 Ján Kordoš

Zavítame do zasnežených hôr, nehostinnej džungle a chýbať nesmú dediny s mnohými domami, ktoré budeme môcť zrovnať so zemou vďaka prepracovanému deštrukčnému modelu. Alebo si jednoducho guľometom na tanku vykosíme priľahlý les. Záškodnícke akcie typu „potichu otvoríme dvere a vkĺzneme dnu“ strácajú zmysel, ak môžete zničiť celú prednú stenu budovy.

Znovu by nemal chýbať ani humor, nebudeme chodiť pešky, ale sadneme hneď za niekoľko druhov vojenských vozidiel. Engine hry zostáva nezmenený, hra pobeží na Frostbite engine, no ten sa pri jednotke osvedčil, tak nie je dôvod meniť ho. Battlefield: Bad Company 2 by sa malo zrejme objaviť ešte v tomto roku a potešiteľné je, že sa druhý diel objaví okrem konzolových platforiem, X360 a PS3, aj na PC!

Zdroj: PR