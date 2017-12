Internet priniesol deťom nové riziká

BRATISLAVA. Z 518 oslovených žiakov základných škôl sa 19 percent už stretlo s nejakou formou agresivity cez internet alebo mobilný telefón. Len minimum z nich hľadalo pomoc u rodiča, učiteľa či kamaráta.



S následkami sa vyrovnávajú samy, ukázal prieskum Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie o možných nástrahách virtuálneho sveta.



Najčastejšími rizikami surfovania detí je kyberšikanovanie, zneužitie osobných údajov alebo násilie. Za okrúhlym stolom iniciatívy Zodpovedne.sk a projektu Bezpečne na internete sa tento týždeň diskutovalo, ako ochrániť deti pred nástrahami internetu.



Nástrah je viac než dosť - deti sa neboja virtuálne zoznamovať s cudzími ľuďmi, dokonca sa s nimi aj stretnúť. Najčastejšie sa na stretnutie vyberajú ôsmaci a len málokedy o tom niekomu povedia. Považujú ho za súkromnú záležitosť.

Deťom, ktoré sa cítia ohrozované či zneužívané pomocou internetu, mobilu či iných nových technológií, slúži už rok Združená linka Pomoc.sk pri UNICEF. Je súčasťou projektu Zodpovedne.sk a vlani prijala 400 podnetov.



„Ide vlastne o poradenstvo na diaľku. Je anonymné, dieťa sa tak cíti bezpečne a môže povedať aj tabuizované témy, alebo sa priznať k tomu, čo urobilo zlé,“ hovorí psychologička Katarína Trlicová.



„Veľa detí rozpráva o svojich nepríjemných zážitkoch, o tom, že ich niekto cez internet šikanuje, zneužil ich fotografie či osobné údaje,“ opisuje skúsenosti z linky.



Volajúci, najmä deti, najčastejšie žiadali o pomoc pri stretnutí s neznámou osobou, riešili poskytovanie osobných údajov, komunikáciu cez e-mail či mobilné správy.



Telefonická pomoc 0800 500 500 funguje nonstop, deti môžu on-line četovať s operátorom alebo konzultovať pomocou mailu.

Trlicová upozorňuje aj na nový fenomén mobilnej či internetovej komunikácie. Volajúce deti si napríklad nevedia dať rady s informáciami, ktoré pomocou nich získali o svojich rodičoch.



Neraz nadobudnú dojem, že sa rodičia podvádzajú, lebo objavia ich nočné čety s intímnymi priateľmi či sms správy. Mnohé zistia, že si rodičia prehliadajú erotické stránky.



„Tieto zistenia môžu u detí vyvolať nejednu psychickú poruchu,“ povedala psychologička.



Odborníci sa pri okrúhlom stole zhodli, že pre deti by internet nebol až taký nebezpečný, keby sa im rodičia vo voľnom čase viac venovali.

„Čím sú deti staršie, tým sú ich aktivity na internete rozmanitejšie. Mladšie tu hľadajú predovšetkým zábavu, kým pre staršie je to aj prostriedok na zoznamovanie, kontakty s kamarátmi. Kým až 80,7 percenta tretiakov hrá rôzne hry, ôsmaci najčastejšie četujú a sťahujú si filmy, hudbu či obrázky. Internet ako zdroj informácií vnímajú až žiaci druhého stupňa základnej školy.“„Takmer štvrtina detí, väčšinou chlapci, priznala, že aj informácie o sexe a porno.“„Takmer tretina oslovených detí všetkých vekových skupín detí tvrdila, že rodičia sa vôbec nezaujímajú o to, čo robia na internete. Ostatných rodičov to zaujíma občas alebo deti kontrolujú. Väčšina detí, až 63,5 percenta ale uvádza, že v rodinách nemajú pevne stanovené pravidlá pre používanie internetu. Približne 20 percent detí tvrdilo, že pravidlá síce majú, ale ich nedodržiavajú. Väčšinou majú obmedzený čas na využívanie počítača, občas aj zakázané stránky. U starších detí majú takéto zákazy slabú účinnosť.“„Na prvom stupni je to zriedkavé, na druhom počet takýchto skúseností výrazne stúpa. Až 50,6 percenta ôsmakov už dostalo cez internet erotické fotografie alebo videá.“„Až 19 percent detí sa stretlo so sexuálnymi návrhmi, najviac sa to týka ôsmakov. Potom je to ohováranie a nadávky, agresivita, ponižovanie či zosmiešňovanie. Zastrašovanie zažilo 10,5 percenta z nich.“„Fenomén virtuálneho priestoru nemá ešte všeobecné pravidlá a normy používania. Deti objavujú nové možnosti bez toho, aby mali nejaké obmedzenia. Stávajú sa tak nielen možnými obeťami, ale môžu sa podieľať aj na negatívnych javoch. Najviac sú ohrozené v puberte. Podceňujú riziko.“