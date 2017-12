Nová Rubikova kocka je guľa

Kocka maďarského vynálezcu je fenomén. Jej obľubu by chcel dosiahnuť aj svojím najnovším logickým hlavolamom.

BRATISLAVA. Sedem sekúnd. Taký je čas, za aký sa dá poskladať Rubikova kocka - svetoznámy hlavolam maďarského vynálezcu Ernő Rubika.

Z rotujúcej kocky s deviatimi plôškami na každej strane sa predalo približne tristopäťdesiat miliónov kusov a stala sa najlepšie a najrýchlejšie predávajúcim sa hlavolamom. Preto premýšľal nad následníkom.

Z kocky guľa

Nedávno predstavil verejnosti jej potomka, nový hlavolam, nazvaný 360. Rubika možno už nebavilo, že jeho kocku dokážu vyriešiť za desať sekúnd. Aj keď stále jestvujú ľudia, ktorým hľadanie riešenia trvá celé roky.

Do predajní by sa nový hlavolam mohol dostať už v priebehu roku, pravdepodobne v auguste a priaznivci kocky mu predpovedajú úspech. Keby 360 videl český spisovateľ Jaroslav Foglar, možno by si svojho „ježka v kleci“ predstavoval rovnako ­ ako kruhy v kruhoch.

Nový hlavolam vyzerá jednoducho: tri z plastu vytvorené gule rôznych veľkostí majú v sebe otvory a v tej vnútornej je šesť farebných guľôčok. Tie stačí „iba“ dostať do pre ne určených, a tiež farebne odlíšených priehradiek na vonkajšej sfére.

Rubik tvrdí, že pri navrhovaní nového hlavolamu vychádzal z kocky. „Použil som nejaké časti z pôvodného nápadu. Riešiteľ tak musí preukázať schopnosti, šikovnosť i zmysel pre logické myslenie,“ povedal podľa austrálskych novín Herald Sun.

Matematika vs. šikovnosť

Dan Harris, britský šampión v riešení Rubikovej kocky, testoval 360 pre britský Daily Telegraph. Tvrdí, že aj keď princípy fungovania 360 a kocky sú podobné, veľký rozdiel je v hľadaní správneho riešenia. „Pri 360 chýba matematika,“ píše v následnom článku. „Pri kocke si najrýchlejšie riešenia dokážete zapamätať. 360 nevyžaduje matematiku, je skôr o fyzike.“

Harris dokáže kocku poskladať za desať sekúnd, keď prvý raz skladal 360, trvalo mu to dva dni.

Rubik slávnu kocku vymyslel v roku 1974. Dnes v jej riešení jestvujú súťaže, kluby priaznivcov či svetová asociácia.