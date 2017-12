Delfíny sú šikovní kuchári

Morské cicavce si upravujú potravu ešte predtým, ako ju skonzumujú. Zbavujú sa tak nepríjemných častí jedla.

6. feb 2009





CANBERRA. Delfíny sú vraj „šéfkuchári morí“. Austrálski vedci totiž pozorovali, ako pomocou presného a prepracovaného postupu zbavia sépie atramentu, vykostia ich a pripravia si tak lahodné kalmáre.

„Ukazuje to, ako veľmi sú ich mozgy vyvinuté. Je to šikovná cesta, ako získať čisté kalmáre bez všetkých tých hrozných kúskov,“ povedal Mark Norman novinám The Canberra Times. Výskumníci pozorovali samicu delfína skákavého, ako si upravuje potravu. Samica najprv sépiu skrývajúcu sa v morských riasach nahnala do miest s čistým piesčitým dnom. Potom ju nosom pritlačila k piesku a rýchlym úderom ju zabila.

Delfín potom nadvihol telo sépie a bil do nej nosom, aby vytlačil jedovatý atrament, ktorý sépia používa na ochranu. Na záver položil korisť opäť na dno, kde s ňou pohyboval po piesku, aby sa zbavil sépiovej kosti.

Vedci sú presvedčení, že správanie, ktoré pozorovali v rokoch 2003 a 2007, nie je ojedinelé. V štúdii uvádzajú, že podobný postup prípravy sépie pozorovali i ďalší potápači.