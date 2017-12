Nový Indiana Jones v obrazoch

5. feb 2009 o 9:25 Ján Kordoš

Podobne interaktívne metódy dvíhania hrateľnosti môžeme očakávať aj v handheldovej verzii pre NDS, no ako na tom budú platformy od Sony, nikde nepadlo ani slovo. Indiana Jones tentoraz nebude postupovať príbehom sám, ale si na pomoc vezme parťáka, dokonca sa dočkáme aj rozšíreného kooperatívneho multiplayeru až pre štyroch hráčov. Celá rodinka sa tak môže zabaviť pri riadení tanku (a strieľaní), jazde na rafte alebo slonovi. Lokácie, ktoré navštívime, svojou pestrosťou určite zaujmú a navštívime mestské lokácie v San Franciscu (čínska štvrť) alebo sa vydáme naprieč panamskou džungľou. Podľa oficiálne nepotvrdených správ od Kotaku sa dokonca po skončení hry odomkne hráčom remasterovaná verzia jednej z najlepších adventúr Indiana Jones and the Fate of Atlantis, čo istotne poteší všetkých nostalgiou ošľahaných hráčov.

Zdroj: Shacknews, Kotaku