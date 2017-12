Našli sa „chýbajúce" uhľovodíky

Vedci vysvetlili „chýbajúce zdroje" dvoch plynných uhľovodíkov v ovzduší - etánu a propánu. Zistili, že dosiaľ sa správne nezaratúvali prírodné prieduchy, cez ktoré tieto zdroje unikajú spod zeme.

5. feb 2009 o 0:00

BRATISLAVA. Plynné uhľovodíky, etán a propán, v atmosfére prispievajú k fotochemickému znečisteniu a tvorbe ozónu.

Zo známych zdrojov do atmosféry každý rok pribúda 9,57, respektíve 9,61 teragramu etánu a propánu (teragram je bilión gramov čiže milión ton.) Lenže ak sa má vysvetliť obsah etánu v ovzduší, malo by ho ročne pribúdať 15 teragramov, teda o polovicu viac. Podobne je to s propánom.

Zoznam zdrojov je teda očividne neúplný.

Etán aj propán sprevádzajú aj prírodné úniky metánu, hlavnej zložky zemného plynu.

Dvaja talianski bádatelia určili príspevok spomenutých uhľovodíkov z týchto dosiaľ nezarátaných zdrojov. Preskúmali ich vzdušné obsahy na 238 miestach sveta.

Zistili, že najmenej 17 percent „chýbajúceho" etánu a 10 percent „chýbajúceho" propánu možno vysvetliť práve únikmi uhľovodíkov spod zemského povrchu.

Na svete je vo vyše 80 krajinách asi desaťtisíc prírodných prieduchov s emisiami uhľovodíkov. Tento faktor treba plne zohľadniť v klimatologických modeloch.

V časopise Science to napísali Giuseppe Etiope z Národného geofyzikálneho a vulkanologického ústavu v Ríme a Paolo Ciccioli z Ústavu chemickej metodológie CNR (obdoba našej SAV) v Monterotondo Scalo.