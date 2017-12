Embryá - tabletky budúcnosti?

Medicína stojí pred revolúciou. Jej symbolom sa stanú injekcie, naplnené embryonálnymi kmeňovými bunkami. Toto ambiciózne vyhlásenie zaznelo z úst riaditeľa firmy, ktorá ako prvá v USA získala povolenie na liečbu pomocou buniek z embryí.

5. feb 2009 o 0:00 Michal Ač

BRATISLAVA. Tri dni po uvedení Baracka Obamu do funkcie amerického prezidenta ohlásil generálny riaditeľ firmy Geron Corporation Thomas B. Okarma začiatok novej éry v medicíne.

Optimistická vízia

Prelom v lekárskej vede má byť založený najmä na využití liečebných schopností buniek, pochádzajúcich z embryí, ktoré zostali a zostávajú dodnes v mrazničkách po asistovanej reprodukcii.

Embryonálne kmeňové bunky sa stanú tabletkami zajtrajška, povedal Okarma. Ich účinky siahajú tam, kam nemohli preniknúť ani doterajšie lieky, ani skalpel.

Keďže ich nesmierny potenciál pri liečbe mnohých závažných chorôb je známy, zostáva ich vyskúšať na ľuďoch a potom začať hromadnú a lacnú produkciu.

Podľa tejto optimistickej vízie budú v dohľadnom čase embryonálne bunky v injekciách buď v lekárňach, prípadne počkajú na ochrnutých pacientov v nemocničných chladničkách.

Okarma je špičkový manažér a lekár v jednej osobe. Jeho vízia nápravy poškodených orgánov a tkanív vyzerá síce až príliš optimisticky, no vedci v tejto oblasti už naozaj veľmi pokročili.

Klinické skúšky

Čoskoro sa začnú klinické skúšky. Lekári pri nich preveria bezpečnosť a účinky liečby paralýzy dolnej časti tela s použitím embryonálnych kmeňových buniek na desiatich pacientoch.

Doterajšie pokusy na zvieratách priniesli veľmi nádejné výsledky. Na webe firmy Geron je video Kalifornskej univerzity v Irvine, ktoré demonštruje, ako kmeňové bunky z embryí opravujú po vstreknutí do miechy poškodené oblasti. Výsledkom je, že myš s úplnou paralýzou zadných končatín začína chodiť.

Bez politického pozadia

Americký úrad kontroly liečiv (FDA) udelil firme Geron povolenie ako prvej v krajine. Ako povedala hovorkyňa FDA, s nástupom Obamu do Bieleho domu to nijako nesúvisí: schválenie prišlo hneď po tom, čo úrad dostatočne preveril bezpečnosť novej liečebnej metódy. Iba v samotných USA by ju potrebovalo najmenej 200-tisíc ochrnutých ľudí.

Azda najznámejším z pacientov bol filmový superman Christopher Reeve, ktorý ochrnul po páde z koňa. Až do svojej smrti v roku 2004 bol veľkým zástancom využitia embryonálnych kmeňových buniek v medicíne.

Keď prezident Bush z etických dôvodov zrušil rozhodujúcu časť federálnych dotácií na tento výskum, Reeve založil aspoň vlastnú nadáciu (od Baracka Obamu teraz vedci pracujúci na tomto poli, naopak, očakávajú, že zruší Bushove obmedzenia).

Za všetkým sú peniaze

Za životnými peripetiami vraj treba vždy hľadať ženu, no v medicíne skôr platí, že za všetkým treba hľadať peniaze.

V článku Sarah Boseleyovej v britskom denníku The Guardian sa pýta Austin Smith z Edinburskej univerzity: „Neinvestujeme toľko peňazí do niečoho, čo sa nakoniec stane dostupným iba pre spoločenskú elitu?" Bolo by predsa veľmi frustrujúce, keby nádejná liečba dopadla práve takto, no Smith dúfa, že sa to napokon nestane.

Ak bunky skutočne zdolajú svalovú dystrofiu alebo cukrovku, spoločnosť nájde cestu, ako umožniť liečbu nielen bohatým. „Ale ako konkrétne to prebehne, to je teraz ťažké predpovedať," dodáva Smith.

Jednoduché to zrejme nebude. Veď aj v takej krajine, ako je „ľudová" Čína, kde použitie embryonálnych kmeňových buniek už povolili, si za liečbu na klinike pre zahraničných zákazníkov pýtajú vyše 20-tisíc dolárov. Preto tam chodia najmä bohatí Američania.