Zdenka Predná: Začínala som s ľudovkami

Známa speváčka, ktorá je dnes už nezameniteľnou súčasťou slovenskej hudobnej scény, nám prezradila niečo o jej hudobných začiatkoch. „Mala som veľmi dobrú učiteľku angličtiny a slovenčiny, pani Slávku Gáborovú, ktorá si pri spievaní anglických pesničiek v triede všimla, že sa vo mne ukrýva potenciál. Neskôr ma začala pripravovať na moje prvé súťaže a verejné vystúpenia. Bolo to vždy o spievaní ľudových pesničiek, ale na tieto začiatky si veľmi rada spomínam," hovorí dnes už ostrieľaná speváčka. Ako ďalej prezradila, pani učiteľka dbala o to, aby mala vždy dobrú prípravu a využila všetky možnosti na vystupovanie aj v škole. „Spievala som hlavne pri otvoreniach nového školského roka, kedy bola nastúpená celá škola... Strašne som sa vtedy hanbila, ale vždy som odspievala do konca," dodáva s úsmevom Zdenka, ktorá, ako sama hovorí, zdedila talent na vystupovanie po svojich rodičoch - hlas po mame a povahu po otcovi.

