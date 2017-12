Kliešte, blchy a komáre môžu preniesť chorobu zo zvieraťa na človeka

Za sedem z desiatich najdôležitejších ochorení prenosných na človeka sú zodpovedné predovšetkým kliešte, komáre a blchy.

4. feb 2009 o 13:25 TASR

BRATISLAVA. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informovala Alica Kočišová z Ústavu parazitológie Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach.

Základom starostlivosti je nielen zabezpečenie zdravej výživy, ale aj dostatočná hygiena chovu a veterinárneho ošetrenia. "Od 65 do 70 % zamorujú blchy chovy psov, u mačiek je to percento vyššie, od 75 do 90 %," konštatovala odborníčka pre TASR.

Dodala, že blchy najčastejšie cicajú v oblasti krku, medzi ušami, na chrbte, koreni chvosta, medzinoží a spodku brucha. "Spôsobujú predovšetkým alergické dermatitídy, ktoré zvyčajne závisia od toho, nakoľko je ten ktorý jedinec citlivý na alergizujúce látky, ktoré sa nachádzajú v blších slinách," vysvetlila.

Podľa veterinára Pavla Valašeka stačí aj jediná blcha, ktorú si pes donesie domov z krátkej prechádzky a môže sa spustiť intenzívna celotelová alergická reakcia. "Trvalým zdrojom bĺch sú všetky voľne žijúce zvieratá, či už divé v lese alebo túlavé v mestách," upozornil.

Medzi parazity patria aj kliešte. "Niekedy trvá aj celé hodiny, kým si nájdu vhodné miesto a začnú cicať," vysvetlila Kočišová s tým, že práve počas tohto hľadania sa môžu zo zvieraťa preniesť aj na človeka.

"Pri týchto parazitoch sú riziku vystavené najmä tie zvieratá, ktoré sa aspoň občas dostanú do vonkajšieho prostredia, ako je záhrada, krovinaté porasty aj pri mestských obydliach a podobne," konštatoval Valašek. "Keď kliešťa vyťahujete, môžete ho rozpučiť, a potom sa infikovať. Vždy je najlepšie použiť špeciálne pinzety a jednoduchým kývavým pohybom potom kliešťa vybrať," upozornila Kočišová.

Hoci komáre sme v našich klimatických podmienkach považovali skôr za nepríjemný ako nebezpečný hmyz, aj na ne si treba dávať pozor. "Ich bodnutie vyvoláva intenzívne svrbenie, opuchnutie a sčervenanie kože, ktoré do niekoľkých hodín zmizne," dodala.

Väčšie problémy podľa nej nastávajú hlavne u bezsrstých plemien, napríklad u naháčov. Upozornila, že za posledných päť rokov zaznamenávame aj na našom území schopnosť prenášať pôvodcov závažných ochorení. "Hrozí napríklad nebezpečenstvo prenosu parazitov na človeka - malária, a rôznych vírusov ako je horúčka dengue.

Veterinár upozornil, že u všetkých troch spomínaných parazitov sa treba brániť rôznymi prípravkami, ktoré sú na trhu k dispozícii.