Spoluzakladateľ Westwood Studios ide vlastnou cestou ďalej

4. feb 2009 o 10:35 Ján Kordoš

Úspech Duny sa síce Westwoodu už zopakovať nepodarilo, no na konte majú dostatok titulov, aby si aj tieto menšie nepodarky vykompenzovali. So slzou v oku spomíname na vyniakajúcu adventúru Blade Runner či RPG tituly ako napríklad Eye of the Beholder. Westwood neskôr prevzala pod svoje krídla spoločnosť Electronic Arts, čo sa nepáčilo niektorým bývalým zamestnancom a založili si vlastné štúdio Petroglyph Games.

Snaha nadviazať na úspech minulých titulov prostredníctvom hier ako Universe at War: Earth Assault alebo Star Wars: Empire at War badať, no stále to nie je ono. A prečo tento dlhý úvod? Ono samotná správička o tom, že jeden zo spoluzakladateľov Westwood Studios, Brett Sperry, sa rozhodol založíť vlastný tím Jet Set Games, ktoré sa bude sústreďovať na jednoduché tituly, ktoré pochopíte po niekoľkých minútach hrania a okamžite vás zabavia.

Tento návrat ku koreňom hernej zábavy sa vydariť môže a naopak ani nie, veď casual hier máme dostatok a pochybujeme, že práve Sperry sa vydá touto cestou. Určite mu však držíme palce a aspoň sme mali možnosť zaspomínať si na staré časy, kedy ešte nešlo o to, koľko pixelov má tá a tá jednotka.

Zdroj: Gamasutra