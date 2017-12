Krízový Crytek zachránil parodujúce opice

4. feb 2009 o 9:50 Ján Kordoš

Pripravované pokračovanie TimeSplitters by tak nikdy neuzrelo svetlo sveta a my by sme prišli o síce mierne kontroverzný, ale kvalitný vývojársky tím. Ani to Haze nebolo napokon až tak zlé a kvalitatívne sa dá hravo porovnať s posledným Call of Duty. Napokon sa však našli dobráci z Cryteku (Crysis, Crysis: Warhead), ktorí prijali väčšinu z prepustených 140 zamestnancov a dokonca im umožnili dokončovať rozpracované TimeSplitters 4. Veríme, že tento projekt si na seba zarobí.

Zdroj: Shacknews