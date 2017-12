Amazon sa odhodlal k digitálnej distribúcii hier

4. feb 2009 o 9:30 Ján Kordoš

K digitálnej distribúcii sa napokon odhodlal aj Amazon, ktorý na svojej stránke ponúka službu Game Downloads, prostredníctvom ktorej si môžete sťahovať rôzne PC hry. Systém je zatiaľ obmedzený na casual tituly (od 6.99$ do 9.99$) ako napríklad Jewel Quest II, Build-a-lot alebo The Scruffs, ktoré sú na určitý čas prístupné úplne zdarma, no po uplynutí časového limitu si musíte za kompletnú verziu hry zaplatiť. Nutnosťou je stiahnutie špeciálneho programu Amazonu na sťahovanie hier.

Ešte sa nestalo, že by sa k tomuto kroku odhodlal internetový reťazec a už vôbec nie velikán typu Amazon. Podobnú službu si môžete vyskúšať aj na play.sme.sk.

Zdroj: Shacknews