Obedná pauza: majestátnosť farieb

Ako to asi vyzerá, keď sa morská príšera zaľúbi do farieb? Zistíte v hre I Fell in Love with the Majesty of Colors. A ešte aj rozhodnete, ako to dopadne. V piatich rozdielnych koncoch.

4. feb 2009 o 11:30 Slavomír Benko