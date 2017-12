Bolo to sci-fi. Bude to skutočnosť

Nie všetko, čo sa nám vo vedecko-fantastických filmoch javí ako fantazmagória, je nezrealizovateľné.

3. feb 2009 o 19:10 Tomáš Ulej

Supermanove oči, ktoré dokážu vidieť cez steny a Spidermanove pavúčie ruky, ktoré mu umožnia v priebehu sekundy vyliezť na mrakodrap. Nie všetko, čo bolo pred päťdesiatimi rokmi bláznivým nápadom tvorcov vedeckej fantastiky, dnes pôsobí rovnako. A nie všetko, čomu sa smejeme v sci-fi filmoch, je technickým nezmyslom.

Časopis New Scientist vo svojom januárovom vydaní vybral desať vízií prezentovaných v dielach žánru science-fiction, ktoré sa už onedlho možno premenia na skutočnosť.

Supermanove oči

Nie sú to ešte Supermanove oči, ktoré dokážu vyslať röntgenový lúč. Vedci sú už dnes však trochu bližšie aspoň k tomu, aby sme dokázali podobne ako Clark Kent, vidieť cez stenu.

Prístroj Prism 200 britskej firmy Cambridge Consultants dokáže rozoznať pohyb človeka v okolí pätnásť metrov aj vtedy, ak je medzi nimi štyridsať centimetrov hrubá stena. Jediná podmienka je, že sa musí hýbať.

Podobný prístroj z mníchovskej technickej univerzity dokáže okrem pohybu tela cez stenu zaznamenať aj činnosť srdca. Obe technológie nájdu uplatnenie najmä v prípade živelných katastrof, keď pod zvyškami budovy zostanú zakliesnení ľudia.

Neviditeľnosť

Od Harryho Pottera, ktorý na seba hodí neviditeľný plášť, po technológie metamateriálov, ktoré dokážu usmerniť elektromagnetické vlny tak, aby sa vyhli ľudskému telu. Prvé úspešné pokusy má za sebou Kalifornská univerzita.

Hongkonská univerzita zase minulý rok na festivale Ars Electronica predviedla, ako možno neviditeľnosť dosiahnuť tým, že sa na oblečenie premietne obraz z opačnej strany.

Pavúčí muž? Zatiaľ len stroj

Ak chcú vedci preniesť na človeka schopnosti Spidermana, nemali by si brať príklad z postavy Petra Parkera, no ani z pavúkov, uvádza New Scientist. Oveľa lepšie im poslúži spôsob, akým po stromoch lezie jašterica gekón. Jej nohy sú posiate miliónmi jemných chĺpkov.

Zariadenie Prism vie, či je niekto živý za stenou.



FOTO– CAMBRIDGECONSULTANTS

Svet plný zázrakov

Sci-fi sa stáva realitou, píše New Scientist. Nie je to len nedávna technologická revolúcia. „Mohli sme vôbec dúfať, že celé množstvo dát raz jednoducho vložíte do vrecka? Alebo budete mať možnosť v jednom momente komunikovať s kýmkoľvek na svete?"

Kde sme už blízko

Trikodér, prístroj zo seriálu Star Trek, ktorý dokáže objaviť poranenie a dokonca ho liečiť. Zatiaľ nie všetko, no zariadenie vyrobené na University of Washington vie nájsť krvácajúcu tepnu a zaceliť ju.

Vedci pracujú na zariadeniach, ktoré dokážu generovať energiu priamo z ľudského tela – či už z pohybu srdca, alebo jeho tepla.

Umelé žiabre, ktoré umožnia človeku dýchať aj pod vodou – vedci z viacerých univerzít pracujú na výstroji, ktorý dokáže extrahovať kyslík z vody.

Kde sa veda spája so sci-fi

Zariadenia, ktoré využívajú obyvatelia našej planéty vo vedecko-fantastickej literatúre, síce vznikli len ako predstava autora, nakoniec sa však množstvo z nich aj vyplní. Vedecké výskumy a vízie zo žánru sci-fi porovnáva server technovelgy.com.

V súčasnosti na ňom nájdete skoro dvetisíc „vynálezov" zo sci-fi a ich porovnanie s realitou.