Deti môžu internetom odhaľovať neveru rodičov

Prostredníctvom internetu či mobilu odhaľujú deti u svojich rodičov neveru alebo iné negatívne správanie.

3. feb 2009 o 13:45 TASR

Bratislava 3. februára (TASR) - Nové technológie im umožňujú zistiť niečo, čo by o svojom otcovi a matke vôbec nepredpokladali. Na tento nový fenomén upozornila dnes psychologička Katarína Trlicová z Linky detskej istoty pri Unicef počas diskusie iniciatívy Zodpovedne.sk, v rámci ktorej sa hovorilo o nástrahách virtuálneho sveta.

"Deti sú zhrozené z toho, čo ich rodič robí a nevedia, ako majú s tou informáciou naložiť. A môžu mať napríklad strach z rozpadu rodiny," opísala pre TASR skúsenosti chlapcov a dievčat volajúcich na anonymnú linku psychologička.

Dôkazy o negatívnom správaní podľa nej nachádzajú počas surfovania na internete, ale aj v rodičovskom mobile. "Deti si častokrát požičajú mobil od rodičov, aby nemuseli platiť zo svojho a nájdu tam sms-ky, ktoré si rodičia posielajú so svojím intímnym partnerom," priblížila Trlicová. Dieťa sa môže rovnako dozvedieť, že jeho rodič si svoje intímne potreby realizuje prehliadaním rozličných stránok o sexe.

Na Linke detskej istoty deťom odborníci radia, ako majú s takouto skúsenosťou naložiť. "Porozprávame sa s nimi, či to nie je náhoda, prečo si to myslia. A radíme im, aby sa s tým zdôverili vo vhodnej chvíli rodičovi," povedala TASR psychologička.

Upozornila, že rodičia by si takéto odhalenie mali dobre uvedomiť a svoje veci si zablokovať. "A keď už k tomu príde, vysvetliť to svojim potomkom rozumnou formou," dodala psychologička. Zdôraznila, že toto zistenie môže deťom spôsobiť množstvo psychických zmien a vážne zasiahnuť do ich myslenia.