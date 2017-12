T-Mobile: nová akciová ponuka na február a marec

T-Mobile zameral benefity novej akciovej ponuky na programy Vo veľkom. Zákazníkom ponúkne víkendové volania zadarmo a kupón Paušál pre blízkeho so zľavou 50 percent. Nová akciová ponuka platí od 4. februára do 31. marca 2009.

3. feb 2009 o 16:39 Marcel Pastír

1000 minút na víkendové volania do T-Mobilu

Hlavným benefitom novej akciovej ponuky sú víkendové volania do siete T-Mobile zadarmo, ktoré sa čerpajú paralelne s voľnými minútami do všetkých sietí. Na volania sa uplatňuje FUP (Fair Use Policy) vo výške 1 000 minút.

Ďalšie benefity programov Vo veľkom ostávajú v nezmenej podobe:

- večerné volania (v pracovných dňoch od 19. do 7. hod.) do siete T-Mobile Slovensko za 0,03 € (1 Sk) za minútu

- bezplatný presun voľných minút

- akciové telefóny od 0,02 € (0,60 Sk)

V rámci súčasnej akcie si môžu zákazníci uplatniť benefit voľných víkendových volaní na programy s akciovým telefónom:

Typ programu Voľné minúty Voľné víkendové minúty Mesačný poplatok Vo veľkom 100 100 zadarmo 19,88 € (599 Sk) Vo veľkom 200 200 zadarmo 36,48 € (1 099 Sk)



Ak zákazník nemá záujem o akciový telefón, môže si uplatniť všetky benefity a navyše získa za rovnaký mesačný poplatok o 50% vyšší počet voľných minút:

Typ programu Voľné minúty Voľné víkendové minúty Mesačný poplatok Vo veľkom 150 150 zadarmo 19,88 € (599 Sk) Vo veľkom 300 300 zadarmo 36,48 € (1 099 Sk)

Kupón s 50% zľavou na Paušál pre blízkeho

Zároveň zákazník dostane pri kúpe programu Vo veľkom a podpise Dodatku k Zmluve aj kupón Paušál pre blízkeho, s ktorým získa 50% zľavu na programy 100Viac, Relax 100 alebo Podnikateľ 150.

T-Mobile pokračuje s akciou kupónu Paušál pre blízkeho aj pri ďalších programoch. Podmienkou pre získanie kupónu je minimálne program 55Viac, Relax 60 alebo Podnikateľ 90, pri ktorom získa zákazník kupón so zľavou 50% na tieto programy bez akciového telefónu.

Pri programoch 100Viac, Relax 100, Vo veľkom 100 a vyšších získa zákazník kupón Paušál pre blízkeho so zľavou 50% na akciové programy, ktoré si môže zobrať aj s akciovým telefónom. Ak sa zákazník rozhodne využiť kupón a nepotrebuje nový akciový telefón, môže získať okrem zľavy 50% až dvojnásobný počet voľných minút do všetkých sietí.

Ponuka akciových telefónov

Zákazníci si môžu v rámci aktuálnej ponuky vybrať z 33 modelov akciových telefónov. Vo februári sa v premiére objavuje Nokia E71 s QWERTY klávesnicou už aj pre bežných, nielen biznis zákazníkov. Kompletnú akciovú ponuku nájdete na stránke T-Mobilu.