Sony oblieka polonahú hlavnú hrdinku videohry, Microsoft nie

3. feb 2009 o 16:00 Ján Kordoš

Zástupcovia ako Devil May Cry či Onimusha patria samozrejme medzi heroických zástupcov, no nie je to ono. Nič proti hlavným hrdinom týchto japonských projektov, ale chcelo by to niečo vyzývavejšie. A čo je vyzývavejšie? No predsa obnažená slečna, najlepšie v anime podobe, ktorá seká okolo seba ako o dušu, skáče niekoľko metrov do vzduchu a obdarená je aj magickými schopnosťami.

Herná rúbanica X-Blades sa kedysi volala Oniblade a už vtedy sme žasli nad arkádovou hrateľnosťou. Ruskí tvorcovia z Gaijin Entertainment veľmi dobre vedia ako zaujať a už v najbližších dňoch sa dozvieme ako sa tento titul pre PC, X360 a PS3 vydaril. Do galérie sme vám priniesli hneď niekoľko desiatok nových screenshotov, na ktorom sa prezentuje hlavná hrdinka Ayumi v bikinách. Ak chcete vidieť a vedieť viac, pozrite sa na domovskú stránku hry.

Nás však zaujala nenápadná drobnosť. Na obrázkoch krabíc, tzv. boxshotoch sú menšie rozdiely v japonskej mutácii pre Playstation 3 a Xbox 360 verziu. Nájdete ten jeden rozdiel? Veľký problém to pre skúsené oči nebude, nešťastníkom odporúčame zaostriť približne na stred každého obrázku. Vydavateľ Topware tento krok ohodnotil ako nutnosť, pretože Sony si neželalo až tak šťavnatý obrázok a v Microsofte zrejme pokrčili plecami a zhodnotili, že čím viac hrdinka ukáže, tým zrejme aj viac zaujme. Nám to môže byť jedno, európska verzie krabice bude zrejme totožná s tou americkou a tá neponúka žiadne minihry typu „nájdi jeden rozdiel“.

Zdroj: Destructoid,Kotaku