Drsní raperi predstavujú drsnú hru 50 Cent: Blood on the Sand

3. feb 2009 o 11:30 Ján Kordoš

Cez nie príliš originálny a vydarený vtip sa ladne presúvame k hre 50 Cent: Blood on the Sand, ktorej predchodca bol (slušne, čiže nerapersky) napísané úbohý, pokračovanie bolo dokonca už raz aj nadobro uložené k ľadu, no ako sa zdá, známe meno dostrieľaného gangsta rapera sa predávať jednoducho bude a po odhodení akčného titulu Activisionom po ňom skočilo THQ.

video //www.sme.sk/vp/7734/

Vývojári zo Swordfish Studios sa istotne snažia, výsledkom však bude arkádová strieľačka, v ktorej sa nám predstavia známi raperi (nie, ujo Rytmus tam nebude, milé deti) a trochu si zastrieľajú. Trochu viac, než zvyčajne, takže všetko vybuchuje, tečie tam krv, protivníci padajú po desiatkach, raperi majú cool pohyby a smrtiace chvaty. A jednoducho kto to nebude mať doma, nejde s dobou.

V predstavujúcom videu vám Tony Yayo a Lloyd Banks povedia, aká je to super hra. Akí sú z nej nadšení. Ako sa hrali kedysi dávno, keď slovné spojenie HD nič neznamenalo. A jednoducho im to istotne uveríte a dostanete sa do stavu nirvány. Ak však nemáte viac ako 12 rokov. Promo pre hru je však zaručené.

Zdroj:Shacknews