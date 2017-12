Aká budúcnosť čaká telefónne búdky?

Možno sa zmenia na informačné kiosky, možno im umelci vdýchnu novú tvár. Čo by ste povedali na letné akváriá plné života, ktoré by vniesli kľud do našich uponáhľaných ulíc?

3. feb 2009 o 9:50 Milan Gigel, (mag)