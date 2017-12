Joker sa smeje Batmanovi priamo do tváre

3. feb 2009 o 9:40 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/7730/

Typicky pochmúrna atmosféru a prostredie, v ktorom sa hra odohráva, je určite lepšou voľbou ako pobehovanie po meste a zachraňovanie nevinných. Príbeh je jednoduchý: Batman nesie Jokera do chládku, kde sú všetci jeho kumpáni a kamaráti, no ako sa neskôr ukáže, Joker to na Batmana len hral a oslobodil ostatných zajatcov pri neúspešnom pokuse o usadení do cely. A všetci sa budú už len smiať. Najviac sa obávame ovládania a neposednej kamery, ktorá by mohla akčnú hru z pohľadu tretej osoby zmrzačiť. Zatiaľ je však príliš skoro hodnotiť, pozrite si video a spravte si názor sami.

Zdroj: Gametrailers