Stĺpček Miloša Čermáka: Nevera

Pred niekoľkými rokmi ma fascinoval príbeh muža, ktorý sa rozviedol so svojou ženou, pretože mala pomer s iným mužom. Že sú takých príbehov na svete milióny? No v tomto prípade bol milencom nevernej manželky... sám manžel.

4. feb 2009 o 7:20 Miloš Čermák

Možno tušíte, že k niečomu takému môže dôjsť len vo virtuálnom svete. Presne tak. Konkrétne išlo o svet zvaný Second Life, v ktorom obaja manželia trávili množstvo hodín. Každý pod inou, vymyslenou identitou. Tak sa zoznámili, postupne sa zblížili a prežili spolu skoro polročný vášnivý románik. Potom dostali ten hlúpy nápad, že sa stretnú aj v reálnom svete, a vzájomne si tak odhalili neveru.

Tí dvaja vraj žili dlhé roky v nepodarenom, nenaplňujúcom manželstve. Až keď odložili svoje skutočné životy a začali žiť tie virtuálne, tak v sebe vzájomne našli spriaznené duše. Keby to nebolo také bizarné a smutné, mohol by to byť vlastne optimistický príbeh. Psychológovia vtedy upozorňovali, že vytváranie virtuálnych identít, často tak odlišných od tých reálnych, je temnou budúcnosťou medziľudských vzťahov. Ale asi sa mýlili. Obľuba virtuálnych svetov klesá, módou sa naopak stávajú takzvané sociálne siete. Ľudia v nich vystupujú sami za seba, nie chránení anonymnými avatarmi.

Nedávno som čítal o mužovi, ktorý sa rozviedol so svojou ženou pretože mala pomer s iným mužom. Nebol nim on sám, ale jeho najlepší priateľ. Prezradili ich spoločné fotografie, ktoré mužov priateľ publikoval na Facebooku. Vyzeralo to tak, že sa internet stane miestom, kde mnohí z nás budú žiť svoje paralelné životy. Namiesto toho je dnes nástenkou, kam sme dobrovoľne vyvesili ten svoj jediný, skutočný.

Otázka znie, čo je lepšie.