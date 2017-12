Softvér, ktorý okrádal cestujúcich, opravili

Rodina Petra Oravca prišla od začiatku roku o približne 30 eur. Deťom kradol desiatky centov z čipových kariet chybný softvér.

3. feb 2009 o 0:00 Daniel Vražda

ŽIAR NAD HRONOM. Chybný softvér v autobusoch MHD Zvolen celý január „kradol“ peniaze z kontaktných čipových kariet. Niektoré zľavnené čipové karty čítal ako nezľavnené. Žilinská firma, ktorá dodáva zariadenia na čítanie kariet a vydávanie lístkov, tvrdí, že 30. januára problém odstránila. Prepravca poškodeným stratu uhradí.

Euro denne

Rodina Petra Oravca z Ladomerskej Viesky pri Žiari nad Hronom prichádzala denne o viac ako euro. Od začiatku roku je to už približne 30 eur. O centy prišla ešte vo štvrtok 29. januára dcéra pána Oravca.

„Zistili sme, že deťom namiesto zľavneného cestovného lístku z čipových kariet sťahuje sumu za celý lístok. Rozdiel na jednom cestovnom je 17 centov. Pri troch deťoch je to najmenej 1,02 eura denne,“ povedal Peter Oravec. Keď deti idú okrem školy aj na krúžky, je to ešte viac. Oravec navštívil SAD Zvolen osobne.

„Pracovníčky mi ochotne vysvetlili problém, ale vyriešiť sa to nedalo,“ konštatoval po návšteve.

„Softvér nám dodala žilinská spoločnosť EM Test, ktorá nedokázala na základe našich urgencií dodať softvér v takej verzii, aby k uvedeným problémom nedochádzalo,“ povedal vo štvrtok Marek Modranský, vedúci odboru dopravných informácií SAD Zvolen.

Peniaze vrátia

„Každý jeden prípad zle zúčtovaného cestovného budeme riešiť v rámci reklamácie a ľuďom peniaze vrátime,“ vyhlásil Modranský. Platobný systém dopravných kariet zaznamenáva každú transakciu, ktorá sa dá v systéme skontrolovať.

EM Test dodáva zariadenia na vydávanie lístkov a čítanie kariet pre takmer všetky dopravné podniky na Slovensku. Jaroslav Šticha, projektový manažér spoločnosti, tvrdí, že išlo o špecifický problém SAD Zvolen a už ho odstránili: „Išlo o 1 017 kariet zo 187 000 kariet vydaných SAD Zvolen. V programovom vybavení čítačiek čipových kariet sa vyskytla chyba. Niektoré zľavnené čipové karty boli pretypované ako nezľavnené,“ povedal.

Cestujúci mali podľa Šlichtu hneď od začiatku možnosť dať si chybu opraviť priamo na predpredajnom pracovisku SAD Zvolen.