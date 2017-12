Pre chybu počítačového systému mali lety US Airways meškanie

Americká spoločnosť US Airways vo štvrtok oznámila, že jej počítačový systém sa vrátil do normálu po tom, ako preťatie kábla spôsobilo meškanie asi 100 letov.

1. feb 2009 o 0:00

Letecká spoločnosť uviedla, že optický kábel nechtiac preťali neďaleko jej dátového centra v meste Phoenix. To ovplyvnilo odbavovanie lietadiel a letiskové počítačové systémy. Podľa US Airways žiaden z letov nemal meškanie viac ako hodinu. Spoločnosť uviedla, že jej systémy začali opäť fungovať, no cestujúcim radila, aby si detaily svojho letu najskôr overili.

US Airways prevádzkuje denne okolo 3 100 letov v rámci USA, Kanady a do zahraničných miest.