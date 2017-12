Empire: Total War - to bola Amerika

Creative Assembly patria medzi vývojárov, ktorým je potrebné vzdať hold. Pred niekoľkými rokmi sa im podarilo vytvoriť strategickú hru a tá sa následne stala zabehnutou sériou.

3. feb 2009 o 8:00 Ján Kordoš

Fakty už dobre poznáme, ale predsa sa menším zmenám nevyhla ani jedna z hlavných častí hry. Keďže sa Empire: Total War odohráva v období expanzie civilizácie a podrobovaní všetkých častí sveta, ide pre hráčov o lukratívny časový interval. Nie, že by v minulosti neboli napríklad japonské, rímske či stredoveké konflikty zaujímavé, obdobie 18.-19.storočia má možnosť ponúknuť hráčom omnoho viac. Celá mapa nie je obmedzená na žiadne ohraničené územie, ale si užijeme hneď niekoľko dôležitých historických udalostí. Stačí si spomenúť na zopár: americká občianska vojna za nezávislosť, snaha o nájdenie indickej cesty, neustále zúriace konflikty v Európe, vedecko-technická revolúcia, určovanie kolónií a mnoho ďalšieho. Už to nebude len vzostup a pád jednej ríše, tentoraz dostaneme na výber hneď z niekoľkých strán, odlišujúcich sa v mnohých aspektoch.



Nebudeme sa však obmedzovať na zoznam dobre známych faktov – zabrúste buď na domovské stránky hry alebo si prečítajte naše nedávne preview. Tvorcovia sa snažili spraviť hru prehľadnejšou. Sprístupnenie širšej verejnosti však neznamená automaticky zjednodušovanie celého konceptu oboch častí, len sa nebudeme musieť prehrabovať v menu a pri každej novej kolónií opakovať rovnaké postupy. Celý systém bol mierne pozmenený, aby bola hráčova ríša braná ako celok a nie územie rozdrobené na určitý počet provincií. S tým súvisí napríklad získavanie jednotiek priamo pod vybraným generálom v mestách alebo väčšie zapojenie diplomacie.

Celkové víťazstvo už nemusíte získať výhradne vojenskou cestou, ktorá bývala často tým najjednoduchším riešením. Po vzore Civilizácie sa môžete ťahaním správnych nitiek získať prevahu a získavať tak prestíž. Práve tá sa stala globálnym meradlom úspechu. Okrem mierových riešení ju dvíhate objavovaním nových technológií, ale samozrejme sa môžete k lepšiemu skóre prepracovať vojenskou cestou. Rast prestíže je najvierohodnejším ukazovateľom, ktorý symbolizuje vašu silu.

S prechodom priamo na bojisko, do real-time časi si povšimnete hneď niekoľko zmien. Hneď prvá vychádza priamo z obdobia, do ktorého je hra datovaná. Keďže vek postúpil vpred a pušný prach sa stal bežnou súčasťou armády, budete musieť klásť omnoho väčší dôraz na rozmiestňovanie jednotiek. Len streľba z výhodných pozícií bude totiž dostatočne efektívna. Nejde o to, aby zvíťazil ten, kto má na ploche viac panákov – hoci aj taktika „veď ich proste zadupeme do zeme“ patrí k občasným riešeniam – ale práve ten, kto si jednotlivé pluky umiestni na správne miesta, určí im priestorový uhol, ktorý majú na starosti a vhodne doplní jazdu so streleckými jednotkami podporované delami. Pre niekoho to môže znieť ako samozrejmosť, no tentoraz si skutočne musíte s príchodom muškiet a iných palných zbraní dávať pozor aj na výškovú prevahu.

Ďalším dôležitým faktorom je morálka a únava. Vplyv na výsledok boja už nie je zanedbateľný. Skôr sme sa stretli len s kozmetickými úpravami a tieto dva faktory budeme musieť brať vážne až pri kampani, kde preživšie jednotky už nebudú môcť prejsť dlhým ťažením. Unavení vojaci budú plniť pomalšie príkazy, nabíjanie zbraní im bude trvať o čosi dlhšie, než oddýchnutej jednotke a s presunom (alebo dokonca útekom z boja) to bude náročné. Morálku nebudete vnímať až do momentu, kedy vám značne preriedená jednotka buď zúfalo zahynie alebo ešte zúfalejšie prestane plniť príkazy a bude bežať kade ľahšie. V prípade postupného poklesu ukazovateľa morálky budete môcť postrehnúť blížiacu sa blamáž napríklad zníženou presnosťou streľby (nervozita). V týchto momentoch je lepšie siahnuť po zálohe a nechať ochromenú jednotku radšej na ľahšie boje.

Ale to všetko môžeme pokojne hodiť za hlavu, najviac nás zaujímali námorné bitky, ktoré sme dostali predstavené v námorníckych tutoriáloch. Drevené plavidlá z dôb minulých, pirátske obdobie, plavba a skúmanie nových miest – to nás jednoducho baví. Či už to bolo v mierne infantilnej, avšak chytľavej podobe v Sid Meier´s Pirates alebo sme sa začítali do niektorého knižného dobrodružstva (malá poznámka na okraj: Terror od D.Simmonsa je povinnosť, aj keď je pravdou, že v zamrznutom oceáne si príliš plavby neužijete, čítanie je to skvelé). A teraz dostaneme možnosť ovládať nielen jednu loď, ale hneď niekoľko. Na začiatku je samozrejme aj jedno plavidlo dostatočnou výzvou. Nemusíte mať obavy, nepôjde o žiadnu akčnú arkádu, prípadne zľavenie zo strategických prvkov. Každému plavidlu je nutné zadávať presné príkazy v pravý čas, pretože s loďami sa manévruje ťažšie a na jeho hladine behom okamihu jednoducho nezabrzdia. Dokonca by do vývoja udalostí mali prehovoriť aj maličkosti typu poveternostné podmienky, ktoré nielenže menia napr. smer fúkajúceho vetra a tým pádom aj rýchlosť plavidla, ale majú výrazný vplyv na samotné more.

Vlny rozbúreného mora znížia možnosť ovládania lode ešte viac a taktiež i funkčnosť či presnosť mierenia. Pri strete s nepriateľom je na výber typ delových gúľ: podľa toho, na čo sa chcete zamerať (zdecimovanie posádky, znehybnenie plavidla zničením plachiet, potopenie lode). Dôležitý je nielen počet kanónov na vašej palube, ale aj správny odhad a moment spustenia príkazu streľby. Nabíjanie taktiež nejakú tú chvíľu trvá. Keď sa vám podarí dostať do blízkosti súperovej lode a máte v pláne ponechať si plavidlo, pripravte sa na zaháknutie. Málokedy sa stane, že sa posádka dobrovoľne vzdá. Pre vás by to totiž znamenalo, že ste získali jednu loď „akoby zadarmo“, a preto ani vy nebudete dávať svoje drevené kolosy súperovi a v prípade najhoršieho radšej necháte svoju loď klesnúť dobrovoľne na dno. Vráťme sa však k súboju na meče, ktoré sú dobre známe z rôznych pirátskych dobrodružstiev. V súboji sa stretnú posádky lodí, pričom je dobré útočiť týmto spôsobom s bandou hrdlorezov. Všetko samozrejme ovládate.

Teraz si predstavte, že lodí máte hneď niekoľko a v jednom momente zúri na nepokojnej hladine mora tucet plavidiel. Každá loď sa sústredí na inú činnosť, vy sa snažíte čo najlepšie manévrovať, pokúšate sa vlákať súpera do pasce – je to niečo neskutočne zábavne z dôvodu nutnosti strategického premýšľania. Nie je to jednoduché a na tento spôsob boja si budete musieť chvíľu zvykať, ale napokon si vás očarujúco spracované more a úžasné námorné bitky získajú.

Nedá sa povedať, že by na nový diel série Total War použili tvorcovia nový engine. Stále im postačí ten z druhého stredovekého bojovania, len je značne vylepšený. Miera detailov záleží na vašom vybavení, hrateľnosti však pomohla technológia SpeedTree, pridávajúca zobrazovanému územiu rôznorodosť. Námorné bitky sú úchvatné vďaka vynikajúco spracovanej hladine mora. Miera detailov však záleží výhradne na vašom stroji – nebudete síce ani pri najvyšších možných detailoch uchvátení spracovaním, o to však nikomu z Creative Assembly ani nešlo. Grafické spracovanie plní svoju funkciu reálneho stvárnenia konfliktu bez hollywoodskeho pozlátka dokonale. Pri pozemných bitkách postrehnete rôznorodosť vojska, pričom animácie jednotlivých vojakov sú rozdielne a nepripomínajú zástup robotov. Horšie je to s path-findingom. Niekedy sa stane, že sa zaseknú alebo nedokážu poriadne udržať formáciu. To môžeme pripísať, rovnako i pomerne vysoké HW nároky, na účet betaverzii. Veľmi potešila možnosť využívania terénu, respektíve jednotlivých objektov. Uvidíte veľkú maštaľ, tak prečo do nej nenahnať vojakov? Majú obrovské plus do obrany a nepriateľa môžu i prekvapiť. Podobne to funguje napríklad aj s menšími predmetmi na mape. Vojaci sa za ne dokážu ukryť. Hudobné motívy sú už tradične pompézne. Symfonický orchester odviedol skutočne vynikajúcu prácu. Niekedy sme pri hraní mali skôr pocit, akoby sme sledovali historický film. Skvelé a funkčné technologické spracovanie.

Séria Total War možno vyzerá na prvý pohľad bez veľkých zmien s pribúdajúcimi dielmi, no nie je to pravdou. Aj najnovší prírastok, ktorý sa k hráčom dostane čoskoro v plne českej lokalizácii vrátane dabingu vďaka distribučnej spoločnosti CD Projekt. Tá sa bude snažiť dodržať plánovaný termín vydania (6. marec) a zatiaľ žiadne meškanie nehlási. My sa tešíme, že boje presunuli do lukratívneho obdobia, z čoho pramení aj zmena strategického myslenia pri pozemných bitkách: musíte počítať s rozsiahlejším a smrteľnejším využívaním pušného prachu. K tomu sú po prvýkrát plne hrateľné námorné bitky, ktoré ohromia. Stratégia, ktorá jednoducho musí chytiť za srdce a vôbec nebudete brať ohľad na to, že ide už o niekoľký diel. Creative Assembly by sa mali držať svojho kopyta a plne sa venovať strategickým titulom: to im na rozdiel od akčných rúbaníc (Spartan, Viking) aj ide. Predčasný, ale zaslúžený potles.