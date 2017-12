5 celosvetovo najpredávanejších hier za minulý rok

5 celosvetovo najpredávanejších hier za rok 2008 1. Mario Kart Wii (Wii / Nintendo)

8.94 milióna predaných kusov (5 mil. US, 1.94 mil. UK, 2mil. Jap.)

2. Wii Fit (Wii / Nintendo)

8.31 mil. (4.55mil., 1.61mil., 2.15mil.)

3. Grand Theft Auto IV (PS3, 360 / Rockstar North)

7.29 mil. (5.18 mil., 1.85 mil., 256 tisíc)

4. Super Smash Bros. Brawl (Wii / Nintendo)

6.31 mil. (4.17 mil., 404 tisíc, 1.75 mil.)

5. Call of Duty: World at War (PS2, PS3, 360, Wii, DS / Treyarch, Rebellion, n-Space)

5.89 mil. (4.46 mil., 1.43 mil., 0)