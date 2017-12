Najšialenejší názov hry? AaaaaAAaaa...!!!

2. feb 2009 o 15:55 Ján Kordoš

Vývojári si dali za cieľ, aby bol názov ich hry skutočne originálny a musí obsahovať 25 písmen A. Prvá požiadavka splnená, druhá s prehľadom (nerátajte podtitul, tu to nejako vývojári z Dejobaan Games nedomysleli). Aby nám to tvorcovia uľahčili, navrhujú používať skrátený názov Aaaaa! Viac informácií (obrázky a videá) nájdete na domovskej stránke hry. Okrem toho nás nezávislí vývojári už raz dostali hrou s ďalším originálnym názvom The Wonderful End Of The World, ktorý redaktori z Kotaku definovali ako PC verzia Katamari Damacy na cracku. Pri vyhlasovaní najšialenejších názvov hry máme horúceho kandidáta na prvé miesto.

Zdroj: Kotaku