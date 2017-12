Do indickej Gangy preniká z mora slaná voda

Stúpajúca hladina mora má na svedomí prenikanie slanej vody do najväčšej indickej rieky Gangy. To ohrozuje ekosystém a na východe Indie mení rozľahlé plochy poľnohospodárskej pôdy na pustatinu, varovali klimatológovia.

4. feb 2009 o 8:00 ČTK

Štúdia Indickej univerzity v Kalkate zistila prekvapivý rast mangrovníkov na brehoch rieky Gangy, povedal Pranábes Sanjal, východoindický zástupca v National Coastal Zone Management Authority (NCZMA).

"Tento jav sa nazýva zväčšovanie slaného klinu a spôsobuje zasolenie podzemných vôd v Kalkate, premieňa poľnohospodársku pôdu na neúrodnú pustinu," vysvetlil Sanjal, ktorý je expertom na globálne otepľovanie.

Hladina mora stúpala v niektorých častiach Bengálskeho zálivu ročne o 3,14 milimetra v porovnaní s globálnym priemerom dva milimetre, a ohrozila tak nízko položené oblasti východnej Indie.

Klimatológovia minulý rok varovali, že vzhľadom na stúpajúce teploty bude indický subkontinent - domov približne šestiny ľudstva - tvrdo zasiahnutý častejšími a krutejšími prírodnými katastrofami, ako záplavy či

búrky, a tiež chorobami a hladom. Sanjal a pracovníci sekcie oceánografie na kalkatskej Džadavpurskej univerzite objavili mangrovníky, vzácny jav v páse pozdĺž rieky Gangy, kde leží naj´väčšie východoindické

mesto Kalkata s 12 miliónmi obyvateľov.

"Sme prekvapení prirodzenou regeneráciou mangrovníkov pozdĺž riečnych brehov v Kalkate a pôsobí nám to starosti," podotkol Sanjal, ktorý prednáša na univerzite.

Mangrovníky nájdete častejšie vo vzdialenosti 100 kilometrov na bažinatom polostrove Sundarban, ktorý sa rozprestiera na 26-tisícoch štvorcových kilometroch v najväčšej delte sveta.

More podľa univerzitných expertov kedysi siahalo až na severný okraj Kalkaty. "Obáváme sa, že to, čo sa stalo pred 6500 rokmi, by sa mohlo opakovať. Zistili sme, že sa v rieke vyskytuje viac slanovodných rýb," povedal Sanjal.