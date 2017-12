Úspešné Nintendo predstavuje svoje najpredávanejšie hry pre Wii a NDS

Najpredávanejšie hry pre Nintendo DS Nintendogs - 21.67 miliónov predaných kusov

New Super Mario Bros. - 17.63 mil.

Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day - 16.82 mil.

Pokemon Diamond/Pearl - 16.48 mil.

Mario Kart DS - 13.79 mil.

Brain Age 2: More Training in Minutes a Day - 13.27 mil.

Animal Crossing: Wild World: 10.57 mil.

Super Mario 64 DS - 7.16 mil.

Mario Party DS - 5.49 mil.

Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Time/Darkness - 4.4 mil.

Pokemon Platinum Version - 2.4 mil.

Kirby Super Star Ultra - 2.19 mil.

Pokemon Ranger: Shadows of Almia - 1.80 mil.

Rhythm Heaven - 1.71 mil.

Personal Trainer: Cooking - 1.68 mil.