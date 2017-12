Sekretárka, ktorá dohliadne na vaše optické disky

Patríte medzi tých, čo majú vo svojich optických diskoch neustály poriadok, alebo ich pohadzujete okolo seba, kým sa stanú nečitateľnými? Zdá sa, že práve druhú skupinu sa snaží osloviť firma Imation, ktorá na trh vstúpila s netradičným riešením. Automati

2. feb 2009 o 13:18 Milan Gigel, Milan Gigel, mag

ckým zariadením pre uchovávanie diskov.

Poslanie zariadenia Imation Stakka je jednoduché. Zaplatíte 125 eur za škatuľu, ktorá je príliš veľká na to, aby vás otravovala na pracovnom stole a získate sekretárku, ktorá vie, čo má s diskami robiť. Aj keď nerozozná dévédéčko od rezného kotúča do uhlovej brúsky, vždy vie, kde sa ktorý disk nachádza a ktorý ste zabudli vrátiť. Nuž a ak sa vám 100-disková kapacita vyčerpá, môžete si vytvoriť vežu až z piatich rovnakých zariadení, čím sa z vašej kancelárie stane videopožičovňa.

Zatiaľ iba v angličtine

Sprevádzkovanie zariadenia je otázkou niekoľkých minút. Po nainštalovaní obslužného softvéru a ovládačov je škatuľa po pripojení USB kábla identifikovaná systémom. Žiaľ, budete sa musieť prelúskať cez angličtinu, pretože lokalizácia k dispozícii nie je.

Možno očakávate, že sa v operačnom systéme objaví inteligentná optická mechanika s meničom na 100 diskov, počítač však hlási čosi iné. Našlo sa zariadenie triedy HID, čiže akási virtuálna klávesnica komunikujúca oboma smermi. Žiadna optická mechanika, žiadny spôsob ako pristupovať k diskom.

Škatuľa po USB kábli hlási počítaču „prijala som disk do pozície 27“ a na oplátku prijíma povel „vysuň disk z pozície 42“. Nič viac, nič menej. Všetko ostatné je úlohou softvéru a vašej šikovnosti.

Do prieskumníka pribudla zásobáreň diskov

Zasúvame prvý disk do škatule a počítač sa vypytuje. O aký disk ide? Po jeho identifikácii vkladáme ďalšie disky a sledujeme trpezlivosť zariadenia. V prieskumníkovi sa objavujú názvy diskov, ich obrázky a krátke popisy, ktoré sme ručne vložili dnu.

Pravdupovediac, trochu nudný spôsob katalogizovania – na to dnes nemá nikto čas. Skúšame preto výpožičku. Vysuň modrý disk SME, vysuň biely, požičaj hitovky od Steva Vaia. Disky sú rozoznávané korektne a v prieskumníkovi sa hromadia informácie o diskoch, ktoré sme si vypožičali. Možno skončia kdesi na stole, možno ich zasunieme späť. Softvér neregistruje, kedy disk opustil zásobník, vie však, že chýba. Vrátiť ho späť nás však neprinúti.

Je ako poskok pracujúci na povel. Prines film, odlož film, nájdi inštalačné CD – záleží na vás, či si naň zvyknete. Iba niekedy sa stáva že neposlúchne, obzvlášť ak USB kábel zamieri do iného portu a systém sa nereštartuje. Ale tak už je to s mnohými USB zariadeniami.

Softvér dokáže vaše disky sledovať

O chvíľu prichádzame na to, že predsa sa to dá robiť lepšie. Po aktivovaní funkcie sledovania sa do databázy vypožičaných diskov pridajú všetky médiá, ktoré sa ocitnú v optickej mechanike. Softvér katalogizuje súbory, názvy piesní a popisy diskov, aby umožnil pohotové vyhľadávanie. Práve teraz je to tak ako to má byť – ibaže stále treba prekladať disky z optickej mechaniky do zásobníka.

S cennou automatikou pre plnenie databázy o obsahu diskov však strácame to, čo sme si cenili v manuálnom režime. Už nevieme, ktoré disky sme zabudli vrátiť dnu, pretože v zozname figuruje každý disk, ktorý sa kedy objavil v optickej mechanike – i tie vypožičané. Opäť nastáva neporiadok.

Aká je úloha zariadenia?

Uchovávať disky pred prachom, UV žiarením a zabrániť ich poškrabaniu. Všetko je však iba natoľko spoľahlivé, ako samotný používateľ. Nuž a tu prichádza dilema – nie sú to práve tí, čo majú svoje disky uložené?

Videopožičovňa by pravdepodobne takýto systém dokázala použiť, otázkou však je, ako sa vysporiadať s tým, že každý box je v systéme identifikovaný samostatne? Patrí vrátené DVD do boxu číslo 1, alebo 10? Časom by to človeku prerástlo cez hlavu.

Možno by niečo podobné ocenili podnikoví archivári, tí však pracujú s najväčšou pravdepodobnosťou s páskovými médiami. Opäť sa teda dostávame do domácností, kde sa možno chytí nejaký fotograf, videonadšenec alebo ktosi, čo si svoju uloženú prácu váži nadovšetko.

Čo sa skrýva vo vnútri?

Tri krokové motorčeky, dvojica optických snímačov a jednoduchá elektronika komunikujúca s USB portom. Ak by toto zariadenie stálo 20 eur, možno by sa dalo uvažovať. No nekúpte to za tú cenu. Avšak 125 eur je pre domácnosť priveľa a pre podnik chýba to najdôležitejšie – riadenie prístupu, žurnálovanie pohybov a ochrana diskov pred pohromami.