Herný vývojár: Hodnotenia hier sú absurdné

2. feb 2009 o 11:40 Ján Kordoš

Výrazne proti sa postavil šéf vývojárskeho tímu Splash Damage, Paul Wedgwood, ktorý je zásadne proti tvorbe priemeru všetkých hodnotení a proti srsti mu je aj percentuálne hodnotenie. Považuje ho za absurdné. Jeho šírka je vraj príliš veľká na to, aby vedel recenzent vysvetliť rozdiel medzi jednotlivými percentami. Najlepšie riešenie by po vzore filmových kritík bolo zaviesť hviezdičkové hodnotenie so stupnicou 5 bodov. Podľa Wedgewooda bolo týmto spôsobom pochovaných viacero zaujímavých projektov, pretože akékoľvek hodnotenie pod 80% nemá u čitateľov šancu.

Pohľad zo strany herného vývojára však môže byť odlišný od toho recenzentského. Hlavne ak posledným titulom bola nie príliš podarená akcia Enemy Territory: Quake Wars. Následné odvolávania na zvyšovanie priemeru na 70% je samozrejme vecou konkrétneho média, pričom práve tie vybrané, exkluzívne a prestížne často podliehajú reklamnému vábeniu. Exkluzívne recenzie a vysoké ambície často spôsobia prehodnotenie očakávaného projektu, ktorý v konečnom dôsledku nedosahuje kvality výsledného číselného hodnotenia. Pojem exkluzívna recenzia má niekedy aj svoje zápory.

Postupná devalvácia istotne nie je príjemným javom, avšak treba si uvedomiť fakt, že v niektorých prípadoch je priemer skutočne nastavený na 50% a aj priemerná hra má možnosť zaujať vybrané publikum. Všetky reči o číslach sú však trochu pritiahnuté za vlasy, pretože tým jediným rozhodujúcim pri kúpe hry by nemalo byť číslo v hodnotení, ale text recenzie. Ovplyvňovanie potenciálnych kupcov hernými recenziami však postupne narastá, no v niektorých prípadoch sa vybraným médiám dá nie vždy veriť (viď kauza Gamespot vs. Eidos). Číslo je len číslo a dôležitý je samotný text článku.

K téme sa napokon vyjadril aj šéf Sega Europe, Mike Heyes, ktorý prehlásil, že hodnotenia uverejňované na Metacritic ovplyvňujú hráčov úplne normálnym spôsobom a vývojári by sa mali snažiť, aby ich projekty dosahovali čo najvyššie hodnotenia a tým pádom boli aj viac na očiach. Po vydaní projektu s priemerným hodnotením sa dá ťažko očakávať vysoký dopyt. Má však zmysel zbierať hodnotenia z viacerých strán a robiť z nich priemery, ak hodnotiaca stupnica je u mnohých výrazne posunutá?

Zdroj: GamesIndustry