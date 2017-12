Need for Speed - a hneď tri pokračovania

2. feb 2009 o 10:35 Ján Kordoš

Po nie príliš úspešnom Need for Speed: Undercover, ktoré nielenže zatracovala kritika, ale prepadlo i v predajnosti, sa nahlas hovorilo o tom, že by si zabehnutá séria mala dať na istý čas pauzu, aby nabrala sily na druhý dych. Konkurencia ju totiž bez väčších problémov poráža, čo jej dávajú pociťovať aj fanúšikovia celej série. Nepredalo sa ani milión kópií hry, a to je oproti predošlým dielom (ProStreet 2.1 mil., Carbon 3.1 mil., Most Wanted 3.9 mil., Underground 2 4.5 mil.) zásadný rozdiel. Posledný Need for Speed len potvrdil klesajúcu tendenciu i v predajnosti. Bolo riadne klepnuté po prstoch vývojárom z Black Boxu, ktorí mali dlhé roky sériu na starosti a aj samotné EA potvrdilo, že by to chcelo zmenu.

Avšak túto sme nečakali. Mysleli sme si, že v tento rok už nové Need for Speed na trh nepríde, no opak je pravdou. Dokonca sa chystajú hneď 3 rôzne Need for Speed hry! Zmena totiž prebehne úplne inak, než sme si predstavovali a ostáva už len na našej (a hlavne vašej) dôvere, či EA skutočne pripravuje podstatné a nutné novinky. Zatiaľ to tak vyzerá, ale radšej ostaňme pri zemi a predstavíme si všetky 3 projekty.

Need for Speed: Shift

Tento projekt by sme mohli pokojne označiť ako tradičné, respektíve každoročne vydávané preteky, ktoré však tentoraz prejdú výraznými zmenami. Už len to, že sa na vývoji podieľa anglické vývojárske štúdio, ktorému pomáha Slightly Mad Studios. Veľká neznáma? Ani nie, pretože vývojársky tím tvoria ľudia, ktoré sa postarali o GT Legends alebo GTR 2. Tento fakt začína mierne napovedať o tom, ktorým smerom sa séria vyberie. Ak ešte dodáme, že väčšina z vývojárov má za sebou jazdu v pretekárskom aute (viceprezident EA Games Europe, Patrick Soderlund, dokonca nedávno absolvoval Toyo Tires 24H Dubai 2009 a skončil na peknom piatom mieste), začne sa na povrch drať myšlienka, že by sa Need for Speed mohlo konečne po rokoch (Porsche Unleashed) vrátiť k simulácii.

A čuduj sa svet, na rozdiel od mainstreamovo ladených informácií o úžasnom dyme spod kolies, filmových hviezdach, sa na prvé miesto dáva charakter simulácie. Samozrejme, nepôjde o žiadny hardcore simulátor ako je tomu v prípade spomínanej GT série, avšak výrazný vplyv reálnych faktorov na jazdu podstatne stúpne. Vývojári dokonca ako primárny udávajú pohľad spoza volantu, čo je pri sérii Need for Speed niečo nemysliteľné. Príklon k vážnejším pretekom ako napríklad Forza Motorsport 2 alebo Gran Turismo 5: Prologue, je viditeľný a práve na tomto mieste sa chce EA v tvrdej konkurencii presadiť.

First person pohľad nebude len jednou z volieb kamery, ale ho chcú v EA skutočne viac prepojiť so samotným videním hráča. Vo väčšine pretekov išlo v tomto prípade o pohľad statický, čo by sa malo v Need for Speed: Shift zmeniť. Pohľad sa bude reálne nakláňať ako by sa hýbala jazdcova hlava. S tým súvisí taktiež zaostrenie na určité miesto – čiže cesta pred nami – a ostatné prvky budú trochu viac rozmazané. Budeme môcť voľne hýbať hlavou a nastavovať si tak čo najvhodnejšie videnie.

Tentoraz sa môžeme tešiť aj na plnohodnotné búračky, krčenie plechov, rozbité sklá, odpadnuté nárazníky a zrkadlá. Žiadne pohodlné búranie ako v x posledných Need for Speedoch sa konať nebude, každá kolízia bude mať výrazný vplyv na samotnú jazdu. Sme zvedaví, či budeme môcť z vozidla spraviť nepojazdný vrak. Ďalším dôležitým faktorom podporujúcim simuláciu sú ostatní jazdci. Bezchybne šoférujúce stroje sú síce výzvou, rozhodne však nie zábavou. Každý z jazdcov by mal disponovať umelou inteligenciou a taktiež budú robiť chyby. Pri nátlakovej jazde môžu spanikáriť alebo sa zľaknúť. Agresívny štýl sa nemusí skončiť najlepšie a pretekár následne dostane strach aj pri nižších rýchlostiach. Uvidíme ako sa jednotlivé charaktery budú presadzovať priamo v hre.

Otvorený svet sa tým pádom konať nebude – aj keď to je trochu škoda, v takom Test Drive Unlimited to fungovalo skvele. Skôr než na prejazdy mestom sa vývojári sústredia na konkrétne preteky, pričom by sme k dispozícii mali dostať celkovo 15 skutočných lokácií ako napríklad okruh v Londýne alebo svetoznámy Brands Hatch. O žiadnych konkrétnych vozidlách, na ktoré by sa tvorcom podarilo získať licenciu, reč nebola. Need for Speed: Shift bude vydané ešte v tento rok, očakávame ho v samotnom závere. Každoročný cyklus ostáva nezmenený, podľa viceprezidenta oddelenia marketingu, Keith Munroa, to tak hráči chcú. Need for Speed: Shift je vytvárané pre PC, Playstation 3, Xbox 360 a Playstation Portable.

Need for Speed: Nitro

Podobne ako v prípade Shift, sa aj Need for Speed: Nitro sústredí skôr na reálnejšie stvárnenie jazdy. Vývojom bolo poverené montrealské štúdio, ktoré vytvorilo podarený titul Boogie. Nitro je určené pre platformy Nintenda, čiže Wii a NDS. V prípade konzolovej verzie bude plne využívané šoférovanie prostredníctvom Wii Remote ovládača. Je však otázne ako budú hráči ovládať hru prostredníctvom bezdrôtového ovládača a v EA chcú ísť s hrateľnosťou do hĺbky, aby bolo jazdenie skutočne originálne, maximálne reálne, no zároveň prístupné pre cieľovú skupinu casual hráčov, no zároveň aj hardcore fanúšikov Nintenda.

Podľa všetkého bude platiť známa veta: je jednoduché sa dostať do hrania, avšak náročnejšie bude jazdu zvládnuť. Už teraz sa vývojári dušujú, že nepôjde o žiadne arkádové preteky v štýle Mario Kart, ale sľubujú odlišný zážitok. Pripravených majú už niekoľko originálnych schém a čerstvý vizuálny štýl vhodný práve pre tieto platformy. Nechajme sa prekvapiť. Nitro bude buď nesmierne chytľavým projektom, ktorý sa nebude snažiť o infantilné preteky alebo bude všetko po starom. Need for Speed: Nitro sa objaví v rovnakom období ako Need for Speed: Shift.

Need for Speed: World Online

Je tomu už pekných pár rokov, čo sa EA pokúsilo vytvoriť prvú MMO racing hru, no s Motor City sa im to príliš nepodarilo a museli to po niekoľkých rokoch zabaliť. World Online by sa na rozdiel od Motor City nemalo sústrediť výhradne na muscle cars 30. až 70. rokov, ale ponúkne široký a pestrý záber všetkých vozidiel, pričom dôraz bude samozrejme kladený na otvorený herný svet a interakcie medzi hráčmi. Licencovaných bude najviac vozidiel v histórií celej série. Najprv sa World Online objaví v Ázií, kde sa MMO tituly tešia veľkej obľube. Do ostatného sveta sa počíta s nešpecifikovaným termínom v roku 2010. Konkrétnejšie informácie žiaľ nie sú k dispozícii.

Máme teda oznámené hneď tri Need for Speed tituly. Pre niekoho šok, avšak v tomto prípade sme prekvapení príjemne a máme prísľub, že tentoraz pôjde o niečo skutočne odlišné. Príklon k reálnejšiemu spracovaniu, dokonca až k simulátorom, berieme všetkými desiatimi. Múdrejšie však bude držať optimistické predstavy na uzde. Veríme však, že sa Need for Speed znovu postaví na nohy.

