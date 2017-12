Na trh prídu nové šetriace žiarovky. Za svetlo zaplatíme iba štvrtinu

Vedci vyvinuli lacný spôsob výroby svetelných diód. Ak nimi nahradíme terajšie žiarovky, vrátane úsporných, položka za osvetlenie domácnosti nám v účtoch od elektrorozvodných firiem klesne až o 75 percent. Na trhu by mali byť do piatich rokov.

1. feb 2009 o 13:15

Gáliumnitrid (GaN) je tvrdá, voči mechanickému namáhaniu odolná látka s vysokou tepelnou kapacitou. Už vyše jedného desaťročia sa z nej vyrába polovodičový základ svetelných diód (LED) s vysokým jasom.

Tieto diódy sú ako svetelné zdroje energeticky veľmi úsporné. Ich prirodzene sa ponúkajúcemu širšiemu využitiu v domácnostiach a firemnom či verejnom osvetlení však bránila privysoká výrobná cena.

Od zafíru ku kremíku

Vďaka úsiliu vedcov z Veľkej Británie to už nie je pravda. Tím Colina Humpreysa zo Strediska pre výskum gáliumnitridu pri Cambridgeskej univerzite totiž dokázal nahradiť aktuálne využívaný rast GaN na drahých malých zafírových doštičkách rastom GaN na lacných a podstatne väčších kremíkových. Výrobná cena gáliumnitridových svetelných diód tým po zarátaní všetkých faktorov klesla približne na desatinu doterajšej.

Hromadné nasadenie LED na báze GaN v domácnostiach a firmách by v meradle Veľkej Británie znížilo zlomok spotreby elektrickej energie, ktorý ide na konto osvetlenia, z dnešných 20 na päť percent. Krajina by ušetrila osem z terajších elektrární - buď by ich mohla zavrieť, alebo by ich po ukončení životnosti nemusela nahradiť.

Používanie LED na báze GaN má obrovské energetické výhody. Trvanlivosť takého svetelného zdroja totiž dosahuje 100-tisíc hodín. V priemerných podmienkach by ich tak bolo treba nahrádzať až po šesťdesiatich rokoch. Navyše sú „environmentálne priateľské" v ďalšom ohľade - neobsahujú ortuť, čo rieši jeden problém s jedovatými odpadmi.

Svätý grál osvetlenia

„Toto by pokojne mohlo predstavovať akýsi svätý grál v tom zmysle, že by nám to pokrylo budúce potreby osvetlenia. Sme veľmi blízko k zavŕšeniu vývoja vysoko efektívnych lacných LED s bielym svetlom, ktoré môžu nahradiť ako tradičné, tak v súčasnosti predávané úsporné žiarovky. Dobrú správu to znamená nielen pre životné prostredie, ale aj pre spotrebiteľov, keďže im klesnú účty za elektrinu," povedal Colin Humpreys.

Colin Humpreys v laboratóriu pri práci s LED na báze GaN.

Foto: EPSRC

Jasné svetlo vydávané LED na báze GaN má normálne modrú alebo zelenú farbu. Na biele svetlo sa mení vďaka povrchovej vrstvičke fosforu.

V súčasnosti LED na báze GaN zo známych stavieb vo Veľkej Británii osvetľujú napríklad Buckinghamský palác v Londýne a most cez rieku Severn, ktorý severne od Bristolu spája Anglicko s Walesom.

No využívajú ich mnohí ľudia na celom svete, lebo práve také LED sa montujú napríklad do bleskov fotoaparátov, mobilných telefónov, elektrických lampášov, reflektorov na bicykloch a ako vnútorné osvetlenie autobusov, vlakov a dopravných lietadiel.

Pre ľudské zdravie

Lacné LED na báze GaN výrazne poslúžia aj lekárom a hygienikom.

Pomôžu liečiť špecifické poruchy, ako je zimná depresia. V tomto kontexte nahradia slnečné svetlo.

Pomôžu presne určiť, kam až sa rozšírili operované rakovinové tumory - dosiaľ sa opakovane robia biochemické testy, čo predlžuje operácie a tým zvyšuje riziko pre pacienta, ale osvetlenie nimi odhalí rakovinové bunky pre zákrokom nadopované neškodnou signálnou látkou.

Uľahčia boj s nepríjemne pribúdajúcimi, voči antibiotikám mimoriadne odolnými mikróbmi v nemocniciach, ako aj prevenciu infekčných chorôb, najmä v rozvojových krajinách.

A napokon všade zvýšia účinnosť čistenia pitnej vody.

Vo všetkých týchto ďalších kontextoch ako zdroj ultrafialového svetla.

