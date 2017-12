Roboty vraj porazia ľudí vo futbale o 40 rokov

1. feb 2009 o 13:30 ČTK

KOŠICE. Futbal možno prestane byť doménou ľudí. V roku 2050 by totiž družstvo robotov mohlo poraziť v najpopulárnejšej hre sveta tím ľudí. Tvrdia to odborníci, ktorí sa vývojom humanoidných robotov zaoberajú. Robotický tím by mohlo mať aj Slovensko. Technická univerzita v Košiciach by totiž ešte v tomto roku mohla získať prvých päť robotov, schopných hrať futbal.

"Ten počet piatich robotov je v súčasnosti ideálny, možnosť skúsiť programovať ich na futbal sa núka," povedal na otázku ČTK doktorand Centra pre inteligentné technológie technickej univerzity Daniel Hládek. Programovanie na hru je podľa neho náročné, roboti totiž musia zvládnuť nielen vlastný pohyb, ale aj súhru so spoluhráčmi.

Univerzita chce roboty získať od francúzskej spoločnosti Aldebaran Robotics, ktorá sa vývojom človeku podobných robotov zaoberá. Jej roboty Nao už v minulom roku odohrali majstrovstvá sveta vo futbale robotov v Číne. Medzi tímami, ktoré tvorili štyri takmer 60 centimetrov vysoké roboty, rozhodovala podľa Hládeka najmä schopnosť najefektívnejšieho naprogramovania.

Práve pre štúdium programovania robotov chce košická univerzita päticu robotov získať. Cena jedného je 10.000 eur (301.260 korún). "Žiaci sa budú učiť tvorbu a programovanie inteligentných systémov, ich využitie je pritom v priemysle a spoločnosti veľmi široké," povedal vedúci Centra pre inteligentné technológie Peter Sinčák. Dodal, že francúzske roboty vhodné na tvorbu a testovanie softvérov. Tento typ robota je už v súčasnosti schopný vykonávať jednoduchšie úlohy, simulovať ľudský hlas a spolupracovať s inými robotmi.

Spoločnosť roboty zatiaľ predáva len vedeckým inštitúciám a školám. V minulosti už robotické hračky predávala napríklad firma Sony, ktorá na trh umiestnila psa Aibo.