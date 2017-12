Vedci preskúmajú Galileiho očnú vadu

RÍM. Tím talianskych vedcov exhumuje telo Galilea Galileiho, aby mohol na základe testov DNA zistiť, ako mohol známy astronóm, ktorý trpel očnou chorobou, vidieť cez ďalekohľad.

15. feb 2009 o 11:00

"Galileo (1564 - 1642) mal problémy so zrakom a neskôr oslepol. Keby sa nám podarilo pomocou testov DNA zistiť, ako choroba ovplyvňovala jeho videnie, mohlo by to byť významným prínosom pre históriu vedy," povedal riaditeľ Ústavu histórie vied vo Florencii Paolo Galluzzi, ktorý tento projekt inicioval.

Galileiho hrobka vo florentskej Bazilike sv. Kríža.

FOTO - REUTERS

"Mohli by sme tak predovšetkým osvetliť niektoré chyby, ktorých sa Galileo dopustil: prečo napríklad popísal Saturn ako planétu s ušami, namiesto aby ju videl obklopenú prstencom," povedal Galluzzi.

Tím vedcov zložený z historikov, astronómov a aj psychológov už vyrobil presnú repliku ďalekohľadu, ktorý Galileo používal.

Podľa Galluzziho teraz vedci musia "rekonštruovať" Galileov zrak, aby mohli čo najvernejšie reprodukovať podmienky, za ktorých astronóm vytvoril svoju heliocentrickú teóriu vesmíru, podľa ktorej sa Zem otáča okolo Slnka.

"Oftalmológovia podľa príznakov, na ktoré sa Galileo sťažoval, dospeli k predpokladu, že mohol trpieť genetickou chorobou. Teraz je možné to pomocou testov DNA dokázať," konštatoval Galluzzi.

Bude trvať asi rok, než sa tímu podarí vyriešiť administratívne otázky a otvoriť hrobku. Na projekt bude potrebná suma okolo 300-tisíc eur.

Hrobka slávneho talianskeho astronóma a fyzika je vo florentskej Bazilike Svätého kríža. OSN vyhlásila tento rok za Medzinárodný rok astronómie, aby tak pripomenula, že pred 400 rokmi Galileo prvýkrát použil hvezdársky ďalekohľad.

Na archívnej snímke z júna 2007 pápež Benedikt XVI. študuje knihu dokumentov o súdnom procese so svetoznámym astronómom Galileom Galileim (1564 - 1642) počas svojej návštevy vo vatikánskych tajných archívoch.

FOTO - TASR/AP