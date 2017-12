Pochovaný "batmanovský" Temný Rytier

17. jan 2009 o 17:22 Ján Kordoš

Po dokončení prác na Destroy All Humans 2 sa austrálski tvorcovia rozdelili na dva tímy, z ktorých prvý dostal za úlohu vytvoriť titul The Next Big Thing pre Nintendo Wii, zatiaľ čo druhá skupina tvorcov sa pokúšala preraziť konceptom neznámeho titulu, avšak všetky návrhy boli americkým vedením odmietnuté, takže bol vývoj tohto projektu zrušený.

Následne došlo k dohode medzi Pandemic Studio a DC Comics, čoho výsledkom bol za patronátu Time Warneru vytváraný titul Dark Knight založený na filmovom Batmanovi, ktorý prišiel pred niekoľkými mesiacmi do kín. To však v Pandemicu netušili a pripravovali len návrhy na batmanovský projekt, z ktorého sa napokon stalo spomínané spracovanie filmového hitu.

Skrátený čas na vývoj austrálskych vývojárov zatiaľ nevzrušoval a odvážne sa rozhodli zasadiť nového Batmana do otvoreného sveta. Hra mala bežať na engine zatiaľ nevydanej hry Saboteur. Ten sám o sebe podľa prehlásení nie je vôbec zlý, no ako sa napokon ukázalo, je nevhodný pre exteriéry. Keďže sa herný Dark Knight mal odohrávať práve v otvorených priestranstvách, museli v Pandemic Brisbane neustále riešiť technologické problémy, upravovať samotný engine a ani to nepomohlo. Hra nebola stabilná, bežala rýchlosťou len niekoľkých obrázkov za sekundu a vydanie muselo byť presunuté na december 2008 – teda v čase vydania filmu na DVD a Blu-ray médiách.

Ani to by predsa ešte nebolo až tak zlé, hoci by išlo o posledný možný termín, pretože vývojári vlastnili licenciu len do konca minulého roku. Napokon však vysvitlo, že nestačilo ani 130 vývojárov venujúcich sa tomuto projektu a koncom septembra bol projekt pozastavený. Výpoveď dostalo 20 zamestnancov, ostatní boli pridelení k prvému tímu v Brisbane, kde pomáhali stvoriť v úvode spomínanú Wii hru.

Lenže Electronic Arts zrejme došla vplyvom finančnej krízy trpezlivosť a nechali vývojárske štúdio v Brisbane bez podpory. Zrušená dohoda nedopadla pre bývalé Pandemic Brisbane vôbec zle, pretože im zostali práva na vyvíjaný Wii titul, ktorý môžu ponúknuť inému vydavateľovi.

Zdroj: Kotaku