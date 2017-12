Eidos vraj našiel ochotného investora

17. jan 2009 o 15:58 Ján Kordoš

Takže vám znovu prinášame informáciu o tom, že vydavateľ úspešných značiek ako Tomb Raider, Hitman, Kane & Lynch, Just Cause a mnohých ďalších našiel adepta ochotného investovať do kedysi britského klenotu herného biznisu. Zatiaľ bol prejavený len záujem nešpecifikovanej spoločnosti a všetko sa uvidí v blízkej budúcnosti.

Celkovo 20% akcií Eidosu už vlastní Warner Bros. Zatiaľ nie je zrejmé, či ide len o výkrik do tmy alebo seriózny záujem, no už teraz je isté, že to pomohlo akciám Eidosu. Ich cena vzrástla o viac než sto percent (z 8,2 na 17 pencí), no následne o pár pencí za kus poklesla na 14,2 pencí.

Stále však ide o pomerne priaznivý obrat na akcionárskom trhu, kde sa Eidos z dlhodobého hľadiska iba prepadal. Vidíte, možno stačí prehlásiť, že našiel záujemca o odkúpenia a cena spoločnosti okamžite rastie.

Zdroj: Shacknews, GamesIndustry