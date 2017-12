Bezdrôtové displeje oživia svet notebookov

Sadnete k svojmu pracovnému stolu, rozbalíte svoj notebook a zrazu má namiesto jednej obrazovky dve. S novým technologickým konceptom prichádza na trh Samsung, ktorý sa snaží vniesť do sveta mobilného computingu viac ergonómie.

13. jan 2009 o 11:35 Milan Gigel, (mg)

Systém je postavený na dnes už osvedčenom USB rozhraní pre pripojenie monitora a bezdrôtovej prenosovej technológii. Znamená to, že ak USB modul vo svojej blízkosti zaznamená spárovaný monitor, oznámi operačnému systému jeho dostupnosť. Žiaľ, zatiaľ je komunikačná jednotka dostupná iba vo formáte USB kľúča. Ak by sa táto technológia stala zabudovanou súčasťou notebookov, išlo by o atraktívny skok vpred.

Samsung experimentuje s dvojicou modelov LD190X a LD220, ktoré ponúkajú používateľovi 19- a 22-palcový LCD panel s rozlíšením 720p a 1080p. Koncová cena zatiaľ stanovená nebola.