Batérie notebookov čaká dlhšia životnosť

A to až trojnásobná. Nová technológia má zabezpečiť, aby sa opotrebovávali pomalšie a bez ujmy na kapacite prežili viac nabíjacích cyklov. S tým súvisí aj predĺžená záruka, ktorá bude pokrývať až 3 roky od dátumu kúpy.

8. jan 2009 o 11:50 Milan Gigel, (mg)

Novú generáciu notebookových akumulátorov vyvinula firma Boston-Power a už v dohľadnej dobe sa v zmysle podpísaných licencií objaví v notebookoch z dielní HP. Pre notebooky s novými batériami vznikne nový modelový rad s označením Enviro Series.

Dobrou správou je aj to, že akumulátory sú stavené tak, aby zniesli rýchle nabíjanie. V praxi to bude znamenať, že 80 percent svojej kapacity načerpajú už po 30 minútach rýchlonabíjania. To ocenia hlavne tí, čo mnoho cestujú a spoliehajú sa pri nabíjaní na voľné zásuvky na letiskách a staniciach.

Kedy sa tejto novinky ujmú aj ďalší výrobcovia zatiaľ nie je známe.