Slovak Telekom satelitom pripojí ďalších 80 škôl k internetu

Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) uzavrel zmluvu o dátovom pripojení 80 škôl prostredníctvom satelitnej technológie do systému siete EDU.SK NET so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. (ST).

8. dec 2008 o 14:55 SITA

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) - Zmluvu v hodnote 40,7 mil. Sk (1,351 mil. €) uzavreli zmluvné strany už 21. novembra tohto roku. Rokovacie konanie nebolo zverejnené, čo ústav odôvodnil tým, že služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ kvôli technickým dôvodom. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie. Na základe doterajšej Zmluvy o pripojení poskytuje Slovak Telekom dátové pripojenie základných a stredných škôl prostredníctvom MPLS, aDSL a ISDN technológií. "Napriek rozvoju telekomunikačných technológií Slovak Telekom, a.s., doteraz nedokáže poskytnúť obstarávateľovi a ani alternatívnemu poskytovateľovi telekomunikačných služieb možnosť poskytovať v daných oblastiach požadované dátové telekomunikačné služby," uviedol ústav v ozname, pričom ako ďalej pokračoval, ST rozšíril svoje portfólio o novú technologickú platformu - satelitné dátové pripojenie. Pripojenie doteraz nepripojených 80 škôl siete iným telekomunikačným poskytovateľom by malo podľa ÚIPŠ za následok zníženie úrovne požadovanej bezpečnosti a nejednoznačnej identifikácie zodpovednosti za vzniknuté bezpečnostné incidenty.