Epson Stylus SX400 obnoví farebnosť starých fotografií

Rýchla tlač, kontrola nad spotrebou atramentu a funkcie, ktoré si vás získajú pri obnove starých vyblednutých fotografií. Týmito slovami možno charakterizovať multifunkčné zariadenie od Epsonu, ktoré sme testovali v posledných dňoch. V plejáde podobných m

8. dec 2008 o 13:35 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

odelov na pultoch predajní síce nezaujme, zdá sa však že má funkcie, ktoré v domácnosti oceníte.

Es-ix-štyristovka je model, ktorý je svojimi parametrami určený do domácností, ktoré tlačia malé objemy písomností a príležitostne sa venujú fotografiám. Multifunkcia ponúka lokálnu tlač cez USB rozhranie, kopírovanie, skenovanie dokumentov a priamu tlač fotografií z pamäťových kariet, alebo z fotoaparátu. Bonusom sú technológie pre vylepšovanie vzhľadu fotografií, bez ohľadu na to či ide o nové digitálne snímky, alebo staré analógové fotografie, ktoré stratili farby. Osadená je tlačovou hlavou, do ktorej zasúvate štyri zásobníky atramentu. Každý z nich možno vymeniť samostatne, podmienkou je však odsúhlasenie údajov z čipu tlačiarňou.

Nepatrí medzi najmenšie

Klasický dizajn, ktorý je typický pre multifunkcie od Epsonu už niekoľko rokov, stratil na svojej atraktívnosti už dávno. Nenápadité tvary s kancelárskym podtónom nijako nenaznačujú, že ide o zariadenie do domáceho prostredia, ktoré je vybavené modernými technológiami zo sveta fotografií. Kým ostatní výrobcovia sa snažia vdýchnuť svojim produktom „mladistvý šmrnc“, Epson neinovuje.

To sa podpísalo aj na veľkosti. Na písacom stole by ste sa cítili stiesnene a tak budete hľadať alternatívne umiestnenie. Keďže tlačiareň komunikuje iba po kábli, ste obmedzení jeho dĺžkou. Na to by ste mali myslieť už pri kúpe. USB kábel v škatuli nenájdete, takže kúpte si taký, ktorý vám bude dĺžkou vyhovovať.

Dobrou správou je, že niekoľkomesačná odstávka tlačiarne nespôsobí, že mechanizmus posunu papiera prestane kvôli znečisteniu prachom fungovať. Oba zásobníky papiera sa dajú zaklopiť do kompaktnej polohy tak, aby chránili celú dráhu papiera pred znečistením.

Lokalizácia na polceste

Inštalačný balíček myslí aj na začiatočníkov a sprevádzkovanie v systéme je otázkou niekoľkých kliknutí. To samozrejme platí iba v prípade, ak nepatríte medzi nedočkavcov a nepokúsite sa zariadenie pripojiť k USB portu ešte predtým, ako ste siahli po inštalačnom nosiči. Riešenie existuje, stačí ak použijete nástroj, ktorý vymaže tlačiareň z USB profilov.

Plná lokalizácia používateľského prostredia do slovenčiny nás príjemne prekvapila, pretože so samotným zariadením a papierovým manuálom je to o čosi horšie. Tlačiareň komunikuje na displeji v angličtine, slovenské popisky k tlačidlám si budete musieť nalepiť na veko skenera. Z lokalizácie sa stal cenový kompromis. Manuál je strohý a náhradný plastový panel kryjúci tlačidlá so slovenskou potlačou budete hľadať márne.

Veľkým sklamaním je anglická komunikácia pri priamom prístupe k funkciám cez displej na multifunkcie. Ak neviete po anglicky, bude vám nejaký čas trvať, kým sa zorientujete. A pritom by stačilo tak málo...

S fotografiami to skutočne vie

SX400 pracuje so štyrmi základnými farbami, takže jemné, citlivé poltóny typické pre šesť a viac farebnú tlač, ktoré sú dominantou vyšších modelov, neočakávajte. Bolo by to nad rámec zámeru. Pri testoch sme používali fotopapiere od rovnakého výrobcu a tak môžeme hneď na začiatok prezradiť, že kvalita tlače je na špičkovej konzumnej úrovni a netrénované oko pri maximálnej kvalite tlače nerozozná, či ide o snímku z fotolabu, alebo výtlačok z tlačiarne. Použité atramenty DuraBrite sú vodostále, takže fotografie nepoškodia ani spotené ruky, ani poliatie nápojom.

Tlač má dve úrovne kvality. V prípade priameho spracovania bez použitia počítača sa počíta s rastrom 1440x1440 DPI, akonáhle však do hry vstúpi PC, prostredníctvom technológie RPM stúpa kvalita výstupu na 5760x1440 DPI.

Z karty áno, z USB kľúča nie

Priama tlač z pamäťových kariet je komfortná, displej s malým rozlíšením a slabou farebnosťou však nie je nástrojom pre vytriedenie kvalitných snímok od nekvalitných. To treba urobiť priamo vo fotoaparáte, na objednávkovom výtlačku, alebo na počítači. Podporované sú všetky formáty pamäťových kariet, s USB kľúčmi si však nepochodíte rovnako, ako s mobilmi s bluetooth rozhraním. Je to tak trochu škoda.

Voľba fotografií je dobre zvládnutá, nechýba ani možnosť tvorby indexových nátlačkov či výber snímok podľa dátumu. Tí, čo si radšej dvakrát rozmyslia, čo vytlačia a čo nie ocenia funkciu objednávkových výtlačkov. Na kancelárskom papieri sa objavia náhľady, pri ktorých zaškrtnete formát a počet kusov. Keď skener objednávku zanalyzuje, na fotoapiere vytlačí presne to, čo potrebujete. Je to, ako vyplniť tiket športky. Nejde o žiadnu novinku, ide však o funkciu, ktorá podstatne zmenila obsluhu multifunkcií.

Stratené farby sa vracajú späť

Veľmi atraktívnou funkciou je reštaurovanie fotografií, ktoré po rokoch skladovania stratili svoju farebnosť. Pozreli ste si niekedy v poslednom čase svoje triedne fotografie zo základnej školy? Ak sú zahnednuté, vyšedivené alebo získali v priebehu rokov oranžovo-ružový závoj, nič nie je stratené. Na viacerých exemplároch sme sa presvedčili, že obnova pôvodnej farebnosti je hračkou. Stačí starú fotografiu položiť na skener, založiť do zásobníka čistý fotoapapier a aktivovať v menu funkciu reštaurovania snímky.

Do snímok sa vrátil život. Objavili sa modré tóny, ktoré na pôvodnej snímke neboli, biela sa opäť stala bielou a pleťové tóny sa vrátili k normálu. Stromy sa zazelenali, farby rozžiarili a na obnovených snímkach nič nenaznačuje, že nejde o nové zábery z digitálu.

Aj keď jednoduchosť obnovy a kvalita výstupov upútala pozornosť, existujú však obmedzenia. Škrabance, natrhnuté rožky, lokálne škvrny a iné nedostatky zostávajú aj na kópiách. Spokojní sme neboli ani s reprodukciou čiernobielych snímok, ktoré získali chladnú farebnú tonalitu s útekom do tmavomodrých častí spektra.

Ide o funkciu, ktorá by mala byť hlavným lákadlom pri výbere tohto modelu, i keď nejde o horúcu novinku na trhu. Epson má v ponuke aj lepšie vybavené modely, ktoré zvládnu aj to, čo es–ix-štyristovka nevie. Ale to už sme v inej cenovej kategórii.

Rýchla, ale hlučná

Ak začneme hovoriť o tlači a kopírovaní rýchlosťou 30 či 34 strán za minútu, dostávame sa do režimu pre tlač pracovných materiálov, ktoré po spracovaní poputujú do koša. Prioritou je rýchlosť, technológie odchádzajú do pozadia. Výsledkom je hlučný chod so silnými vibráciami a šklbaním papiera, výtlačky majú svetlo šedú bodovú potlač, ktorá má svoje obmedzenia. Pre grafiku je nevhodná, pri textoch je pre dobrú čitateľnosť nutná minimálna veľkosť písma 10 pt. Pri menších veľkostiach sa písmo stáva nečitateľným.

Akonáhle siahneme po vyrovnanejšom profile, rýchlosť tlače klesá na polovicu, ba i štvrtinu, avšak výtlačky majú kvalitu porovnateľnú s laserovou tlačou. Ostré hrany písma sú garantom čitateľnosti aj pri minimálnych veľkostiach fontov, výstupy nás presvedčili o tom, že všetko je tak, ako má byť. Či už ide o čiernobiele výtlačky, alebo farebnú kancelársku grafiku, s výsledkami sme boli nadmieru spokojní. Je zrejmé, že rokmi technológie rokmi značne vyspeli.

Spokojní sme boli aj pri kopírovaní dokumentov, avšak iba v prípade, ak boli predlohy dostatočne rovné. Multifunkcia používa pri skenovaní technológiu CIS, takže prehnuté, či pokrčené noviny nie sú ideálnym podkladom pre snímanie. Strata kontaktu papiera so sklom sa prejaví výraznou stratou ostrosti a jasu. To by však v domácnosti prekážať nemalo.

Pri farebných kópiách je zrejmé, že aj pri práci s kancelárskymi dokumentami sa využívajú technológie, ktoré patria do sveta fotografie. Vyskúšať si to môžete doma pri kopírovaní bankoviek či duplikáte dokumentu s pečiatkou. Oko vníma citlivo všetky defekty, pretože mozog dokonale pozná motív, ktorý skúma. Pri testoch sme zistili, že najvernejšie kópie prináša nastavenie strednej kvality výtlačkov. Pri plnom detaile sa snaží softvér predlohu „vylepšiť“ a ostré kontrasty vznikajú aj tam, kde nepatria.

Oddelené zásobníky šetria peniaze

Tlačový mechanizmus pozostáva z vozíka, na ktorom je upevnená tlačová hlava. Do nej používateľ zasúva štvoricu samostatných náplní, z ktorých každú je možné vymeniť až vtedy, keď je prázdna. Oproti združeným náplniam spočíva výhoda v tom, že nespotrebovaný atrament neputuje do koša. Naopak, nevýhodou je, že ak sa tlačová hlava opotrebuje alebo upchá, jej výmena je nerentabilná. Ide o tlačiareň, ktorá očakáva používanie kvalitného spotrebného materiálu, experimentovať sa nevypláca.

Náplne s objemom majú značenie T0711, T0712, T0713 a T0714, v predajnej sieti zaplatíte za 8 ml originály v priemere 300 korún, za kompatibilné náplne iných výrobcov s objemom 11 ml približne polovicu. Vo všetkých prípadoch ide o náplne s čipom.

Multifunkcia Epson Stylus SX400 síce neponúka žiadne horúce technológie ani hardvérovú výbavu, ide však o spoľahlivú platformu pre domácu tlač. Výhodou je, že okrem nových snímok z digitálu a kancelárskych dokumentov si poradí aj s reštaurovaním starých, vyblednutých snímok. Čo však zamrzí je lokalizácia, ktorá nebola dotiahnutá do konca a dizajn, ktorý nekráča s dobou. Cena sa pohybuje tesne nad hranicou troch tisícok.