Chorvátsky premiér sa zastal svojho kritika z Facebooku

Chorvátsky premiér Ivo Sanader nariadil v stredu vyšetrovanie prípadu v rámci ktorého polícia zatkla a vypočula občana protestujúceho voči jeho vládnej politike na internetovej sociálnej sieti Facebook.

4. dec 2008 o 15:09 SITA

ZÁHREB. "Chorvátsko je demokratická krajina so širokými slobodami. Nikoho by nemali zatýkať za iné zmýšľanie, alebo za to, že nesúhlasí s mojou alebo s ktoroukoľvek inou politikou. Obrana tejto slobody je mojou hlavnou úlohou ako chorvátskeho predsedu vládu," uviedol Sanader v oficiálnom vyhlásení. Správu priniesol portál BalkanInsight.

Dvadsaťdvaročného Niksu Klečaka zatkli v piatok po tom, ako na Facebooku založil skupinu s názvom "Stavím sa, že nájdem aspoň 5000 ľudí, ktorí nemajú radi Sanadera". Klečaka polícia vypočúvala tri hodiny, prehľadala jeho dom a posvietila si aj na osobné informácie v jeho počítači. Polícia tvrdí, že mladíka vypočúvala pre zverejnenú fotomontáž ukazujúcu premiéra v nacistickej uniforme. Propagácia symbolov fašizmu a nacizmu je totiž v Chorvátsku protizákonná. Klečakove zadržanie však vyvolalo silnú kritiku zo strany opozície a mimovládnych organizácií vrátane chorvátskej pobočky Helsinského výboru.