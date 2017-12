Nová televízia tak skoro nepríde

Včerajšie odvolávanie šéfa Telekomunikačného úradu prinieslo prekvapenia. SNS zmenila názor a odvolanie podporila. Navyše o ňom poslanci hlasovali verejne. Branislav Máčaj vidí za svojím odvolaním pretláčanie záujmov finančnej skupiny.



BRATISLAVA. Šéfa Telekomunikačného úradu Branislava Máčaja včera parlament odvolal. Návrh vyšiel z dielne ministra dopravy Ľubomíra Vážneho. Ten viní Máčaja zo zdržovania procesu prechodu na digitálne vysielanie. Digitál má tradičný analóg nahradiť najneskôr v roku 2012. Máčaj tvrdí, že digitalizáciu nebrzdil a za jeho odvolaním sú záujmy finančnej skupiny a súkromných televízií.

Televízie, ktoré dnes na Slovensku pôsobia, sa podľa Máčaja nechcú deliť o reklamný balík s prípadnými novými konkurentmi. Tí by na trh prišli, keby podmienky tendra na prevádzkovateľa digitálneho televízneho vysielania zostali také, ako ich navrhol Telekomunikačný úrad. Uchádzačom totiž uložil podmienku použiť technológiu MPEG 4, do ktorej sa zmestí sedem až 11 programov. Na zamedzenie vstupu konkurencie je vhodný zastaranejší formát kompresie MPEG 2. Doňho sa zmestí toľko televízií, ako máme dnes. Problém televízií mala riešiť dohoda so stranou Smer: za ohľaduplné spravodajstvo televízií sa Smer postará o „zakonzervovanie“ vstupu konkurencie, myslí si odvolaný šéf Telekomunikačného úradu.

Smer obvinenia odmieta. Minister dopravy Ľubomír Vážny viackrát zopakoval dôvody, pre ktoré musí Máčaj kreslo opustiť: pri prechode na digitál neakceptoval technickú komisiu, vládnu stratégiu či nevyžadoval ako podmienku súťaže zmluvný vzťah s televíziami.

Opozícia chápe argumenty ako politické. O tom, či je správne Máčaja odvolať, donedávna pochybovala aj koaličná SNS. Šéf národniarov Ján Slota sa cez víkend Máčaja zastal, lebo neurobil nič také „závažné, aby bol odvolaný“. Včera však klub SNS hlasoval so Smerom.

„Dôležitá je pre nás nie personálna politika, tá je v kompetencii Smeru, ale garancie prechodu na digitalizáciu a po rozhovoroch by táto garancia mala byť daná. Dôležitý je obsah, nie osoby,“ povedal predseda klubu Rafael Rafaj.

Poslanec SDKÚ Stanislav Janiš vidí dôvody zmeny názoru SNS v protislužbe od Smeru. „Za čo? Možno nepadne Janušek.“ Nepáči sa mu ani spôsob, akým Máčaja parlament odvolal.

Poslancovi Smeru Petrovi Pelegrinimu prešiel v parlamente návrh, aby sa hlasovalo verejne. „Na základe pravidiel Národnej rady o voľbách členov a predsedov orgánov sa volia a odvolávajú tajne,“ povedal Janiš. Podľa Janiša je to prejav toho, že Smer sa bál toho , ako budú hlasovať koaliční partneri.

S Máčajovým odvolaním nesúhlasili ani ďalšie opozičné strany. Viacerým sa nepozdáva pretláčanie záujmov finančnej skupiny, o ktorej Máčaj hovoril. Za celým tendrom je údajne J&T. Tá je spájaná s uchádzačom o tender – firmou Towercom. J&T spojitosť s Towercomom i ovplyvňovanie tendra popiera. Rovnako existenciu akejkoľvek dohody so Smerom odmieta televízia Joj, ktorú J&T vlastní. Stanoviská Markízy a TA3 sú rovnaké.

Mediálny analytik Gabriel Šipoš upozorňuje, že televízie sa správajú podozrivo, keď o Máčajových podozreniach neinformujú. „Budí to dojem, že majú záujem, aby tender prebiehal tak, aby čo najviac obmedzil budúcu konkurenciu,“ povedal Šipoš.

O tom, kto a čo získal jeho odvolaním, hovorí bývalý šéf Telekomunikačného úradu BRANISLAV MÁČAJ.

Čo je podľa vášho názoru za odvolaním?

„Koncepcia digitalizácie, ktorú presadzujem, zjavne nevyhovuje niektorým televíziám, ich majiteľom a nevyhovuje ani jednému z potenciálnych záujemcov o prevádzkovanie dvoch digitálnych multiplexov.“

Prečo?

„Digitalizácia môže zmeniť postavenie hráčov na trhu. O tom, koľko televízií a kedy naň vstúpi, rozhoduje Telekomunikačný úrad.“

Čiže nastavením podmienok tendra na prevádzkovateľa digitálneho vysielania rozhoduje úrad o tom, či sa počet konkurentov na trhu zvýši. Ako môžu televízie zabrániť úradu, aby sa trh otvoril konkurencii?

„Môžu sa jedine snažiť presadiť ,konzervatívny' model. Úprimne, ja byť majiteľom komerčnej televízie, robím to isté. Telekomunikačný úrad má však, pochopiteľne, ako orgán ochrany hospodárskej súťaže iný pohľad na túto vec.“

Niekoľkokrát ste naznačili, že televízie uzavreli dohodu so stranou Smer. Za to, že budú ich redaktori zhovievaví k vládnej strane, má Smer zabezpečiť, že sa vďaka tendru priestor na vstup konkurencie neotvorí.

„Povedal som to, čo som povedal a za tým si stojím. Ak očakávate, že vytiahnem a položím na stôl dohodu medzi Smerom a televíziami, tak takto otázka nestojí.“

A o čom to teda je?

„V celom procese prechodu na digitalizáciu mi chýbala akákoľvek politická podpora. Pochopil som, že tam stojím ako kôl v plote. Tak som vysvetľoval politikom, o čom je digitalizácia. Obávam, že som im to vysvetlil tak dobre, že niekto pochopil, že má v tomto momente v rukách perfektný nástroj na ovplyvňovanie správania sa televízií.“

Ako sa to prejavovalo?

„Bol som tlačený do roviny, aby som v maximálnej možnej miere vyhovel požiadavkám televízií. Rozdiely boli akurát v predstave, čo je to maximálna možná miera. Často som mal pocit, ako keby som bol povinný akceptovať všetko, čo mi televízie prinesú.“

Napríklad?

„Plán prechodu na digitálne vysielanie zo zákona vydáva Telekomunikačný úrad. Ale ja som bol tlačený do roviny, že televízie pripravili vlastný návrh prechodu a ja som mal byť subjekt, ktorý ho pripomienkuje. Čiže garde bolo opačné. To som odmietol. Televízie tiež žiadali potlačiť termíny digitalizácie až k tomu termínu, kedy je Slovensko povinné ukončiť analógové vysielanie.“

Čo by to znamenalo?

„Konzervovala by sa situácia, že sa na rozdeľovaní reklamného koláča podieľajú v zásade dve televízie. Ak dovolíte, Joj a TA3 postavím na jednu stranu z rôznych dôvodov, ktoré ani nemusím bližšie špecifikovať. Ak by sme to posunuli k hraničnému termínu, status quo by sa udržal minimálne päť rokov.“

Spomínali ste aj istú finančnú skupinu, v prospech ktorej mali byť nastavené podmienky tendra. Čo by tým získala?

„V celom sektore je notoricky známe, že za Towercomom sú tí istí ľudia ako za Joj a TA3, a to určite nezistíte z výpisu obchodného registra. Čo by tým mohli získať? Predovšetkým to, že pokiaľ získajú aj prevádzkovateľa a pokiaľ vlastnia aj televíziu, tak môžu cez prevádzkovateľa ovplyvňovať, ako sa bude vyvíjať mediálny trh. Je tu ambícia niečo takéto vytvoriť. Pracovne som tú skupinu označil slovenský Silvio Berlusconi.“

Niekoľkokrát ste naznačili, že na vás ľudia z tejto skupiny tlačili.

„Sú firmy, ktoré majú etický kódex, a potom sú firmy, ktoré si zaplatia služby lobistov. Tí povedia, že vedia zabezpečiť nejaký výsledok. Firma sa potom bráni: Nechcite po nás, aby sme kontrolovali, čo robia lobisti.“

Pretláčala táto skupina svoje záujmy aj cez predstaviteľov Smeru?

„Povedal som, že som riešil záležitosti, ktoré sa týkajú digitalizácie, aj s niektorými špičkami Smeru. No či oni zastrešovali niekoho, alebo nie, to neviem.“

Nemáte pocit, že vaše kreslo bolo nástrojom politických obchodov, SNS bola najprv proti vášmu odvolaniu?

„Dávno som pochopil, že môj osud ako šéfa úradu nie je v mojich rukách. A že ma zobchodovali? Vyzerá to tak, že je to štandardný jav v politike.“

