Nová DRM stratégia ochrany hier je hlúpa

4. dec 2008 o 14:31 Ján Kordoš

Gabe Newell konkrétne povedal: „Smer, ktorým sa vydáva DRM (digital rights managment) ochrana, je hlúpy. Cieľom by malo byť vytvoriť titul s čo najväčšou hodnotou pre hráča – spraviť to jednoducho, aby som mohol hru hrať kdekoľvek a kedykoľvek chcem. A nie znižovať hodnotu produktu obmedzovaním.“

Gabe narážal na pochybnú stratégiu Electronic Arts, ktorá je momentálne u PC hráčov jedným z dôvodov, prečo povedať nie originálnym hrám. Obmedzovanie počtu inštalácií, ako tomu bolo napríklad pri Spore alebo Mass Effect, bolo kritizované mnohými hráčmi. Ako prvý s touto novinkou vydavateľ Take 2 v projekte Bioshock, no následne na naliehanie hráčov DRM zrušil. Valve presadzuje jednoduchý systém online aktivácie, ktorú vykonáte pri prvom spustení hry a potom si užívate hru ako dlho len chcete.

Hlavným cieľom DRM je obmedziť trh s bazárovými hrami, ktoré sa rozmáhajú stále viac a viac. Mnohí hráči po dohraní titul predajú do bazáru, kde si ho kúpia ďalší hráči za neporovnateľne nižšiu cenu. Kúpa používanej hry tvorí zisk bazárov, ktoré vystupujú len ako prostredníci a nič z tejto ceny nejde do vreciek vývojárov a vydavateľov. Newell odmietol, že by sa Valve malo vydať práve touto cestou.

