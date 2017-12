Počítačová myš – drobnosť, ktorá zmenila svet

4. dec 2008 o 13:38 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

Keď prvá myš uzrela svetlo sveta v roku 1964, zdalo sa, že ide o technologický výstrelok, ktorý nemá šancu presadiť sa na trhu. Dnes už vieme, že šlo o brilantnú myšlienku, ktorá predbehla možnosti počítačov svojej éry.

Myši sa postupne vyvíjali a predstavovali technológie, ktoré zmenili ich citlivosť na nepoznanie.

Koľko myší je v obehu na celom svete? Logitech včera informoval o tom, že od roku 1985, kedy predstavil svoj prvý komerčný model myši, do dnes vyrobil presne jednu miliardu kusov. Znamená to, že kým stovky miliónov myší spočívajú na skládkach elektronického odpadu, miliarda pracuje na stoloch v kanceláriách a domácnostiach. S najväčšou pravdepodobnosťou jednu z nich práve držíte v ruke. Analytici z firmy Gartner odhadujú, že ďalšia miliarda používateľov počítačov sa objaví v najbližších rokoch.

Technológie včera a dnes

Prvý prototyp myši bol vybavený jediným tlačidlom a pohyb po stole snímal mechanicky, pomocou kolieska. Šlo skôr o akési ukazovátko vyrezané z dreva, ktoré posúvalo objekt na obrazovke so strany na stranu. Zariadenie nemalo žiadny názov.

Iba náhodou si niekto vďaka kábliku všimol podobnosť s myšou a meno bolo na svete.

V roku 1967 dorazila na patentový úrad prihláška, ktorá popisovala zdokonalené riešenie. Myš už nemala jedno mechanické koliesko, ale dve, takže kurzorom bolo možné pohybovať oboma smermi. Samozrejme nie súčasne. Buď ste pohybovali myšou vodorovne, alebo zvisle. Všetko sa mení v roku 1974, keď myš získala guľôčku, ktorá umožnila voľný pohyb po podložke. Krátko nato boli reostaty nahradené optickými dvojicami snímačov a tak vznikla moderná myš, ktorá kraľovala viac ako desaťročie. Jednoduché a lacné riešenie si získalo celý svet.

Už v osemdesiatom prvom roku však vznikla myšlienka nahradiť guľôčku optickým snímačom. Ten vyhodnocoval vzorky na špeciálnej podložke, aby zachytil pohyb. Technológia, ktorá zostala kdesi v zásuvke stroskotala na slabej citlivosti a vysokej cene. Šlo o nepredajný luxus, ktorý nikoho nepresvedčil o tom, že guľôčka je zlé riešenie. Práve naopak.

Výrobcovia sa sústredili postupne na ergonómiu, prechod na nové rozhranie PS/2, bezdrôtovú komunikáciu v 27 MHz pásme, kým Apple a Microsoft svojimi operačnými systémami nespôsobili, že bez myši sa nezaobišiel nik. Potom to už šlo rovnakou rýchlosťou, ako celý počítačový priemysel. V roku 1996 sa objavuje prvé rolovacie koliesko, o rok neskôr prepracované trackbally, a tesne pred príchodom roku 2000 firma Agilent vyvinula optický snímač postavený na LED technológii, ktorý nás ušetril previdelného rozoberania a čistenia myší. Rovnaká firma o štyri roky neskôr predstavila laserové snímače.

Ostatné detaily myší sa menili pomalšie. Bezdrôtová komunikácia prešla viacerými frekvenčnými pásmami z analógu na digitál, počítačoví hráči sa dočkali komfortu vo forme vymeniteľných závaží a do kancelárií zavítali multifunkčné kolieska, ktoré sa hladko kĺzali, rapkali, alebo plynule rotovali až do momentu, kým ich nezastaví prst. Vrcholom technológií je myš, ktorá sa zaobíde bez kontaktu s podložkou. Logitech MX Air je prvý komerčný model, ktorý funguje aj vtedy, keď lieta vo vzduchu. Kývnete zápästím a počítač vie, čo má robiť.

Nie všetko sa vydarí

Keďže nie každá myšlienka sa dostane aj na pulty predajní, pripravili sme pre vás krátke nahliadnutie do dielní Logitechu, ktoré vám odhalí, nad čím všetkým vývojári pracujú, kým objavia funkciu, ktorá je súca na predaj.

Rolovacie koliesko na myši je fajn, čo by ste však povedali na malý joystick, ktorý by mu sekundoval? Čím dlhšie si však vývojári lámali hlavu nad tým, akému druhu aplikácií by to prospelo, tým viac bolo jasné, že ide o ďalšiu myšlienku, ktorá skončí v zásuvke.

Koľko rolovacích koliesok je na myši prospešných? Jedno, dve, alebo dokonca tri? Nuž väčšina používateľov si vystačí s jediným. V Logitechu to skúšali aj s tromi. Pravdupovediac, bolo to viac znepokoujúce, ako užitočné. Dve sa stali finálnym maximom.

Myš s tvarom plochého disku vyzerá zaujímavo, jej ergonómia však nie je o nič lepšia od hamburgeru na stole. Zaujímavý dizajn tak opäť poputoval do smetného koša. Dúfajme že naveky.

Fotoaparáty dostali do vienka rotujúce koliesko pre nastavenie parametrov, tak prečo by mali byť myši na tom horšie? Zdá sa však, že všetko si už dlhé roky obsluhuje softvér a tak by bolo zvláštne nastaviť kolieskom 800 DPI citlivosť a softvér by si prestavil aj tak všetko po svojom. Bol by to krok späť. Zopár pevne daných nastavení namiesto nekonečného množstva kombinácií asi nenadchne.

Zdá sa vám byť počítačová myš až príliš jednoduchá? Zoberte lepiacu pásku, zlepte dve dohromady a zistíte, čo všetko sa z toho bude dať vytĺcť. Je to ako multitouch na notebookoch. Otáčaním myši rotujete obrázky, zoomujete fotografie, avšak prirodzenosť sa vytráca. Dlhoročné návyky len tak nezmeníte.

A čo tak nahradiť mikrospínačové tlačidlá tlakovými senzormi? Namiesto kliknutia len ťuknete na plast a všetko ide v starých koľajach. Je to zvláštne, ale ani táto alternatíva sa neujala. Prieskumy ukázali, že ľudia kliknutie myši proste milujú. Nuž čo by sme robili s myšou, ak by neklikala?

Skúšali toho mnoho. Podsvietené logá, zabudované ventilátory, vyvinuli dokonca myš so zabudovaným laserovým ukazovátkom. Skúsenosti však ukazujú, že myš nie je Mac Gyverov zatvárací nožík, ktorý má dokázať všetko. Na prvom mieste je rýchla odozva, precíznosť pohybu a komfort.

Nuž a aká bude budúcnosť? Aj keď sa vždy zdá, že už niet čo vymyslieť, vždy sa objaví nejaká technológia, ktorá ukáže že sa to dá aj inak. Ako si predstavujete myš budúcnosti vy?