Na Eidos si brúsi zuby Ubisoft a Electronic Arts

3. dec 2008 o 15:29 Ján Kordoš

Už pomerne dlhé obdobie sa snaží Eidos spojiť s niekým väčším a podľa Daily Mirror by to malo byť buď Electronic Arts alebo UbiSoft. Eidosu sa podarilo uchovať na žive ich najdôležitejšiu sériu s Larou Croft v hlavnej úlohe a do budúcnosti plánuje oživiť svoje iné, staršie kúsky ako napríklad Deus Ex 3 alebo Thief 4. Taktiež je vydavateľom očakávaných pokračovaní ako Just Cause 2, Kane & Lynch 2 a Shellshock 2. Eidos má pod sebou hneď niekoľko zaujímavých projektov, ktoré by sa mohli stať hernými blockbustermi a záujem o kúpu tak pomaly rastie.

Zdroj: Shacknews