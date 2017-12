Fallout 3 - vojna sa nikdy nezmení

O očakávaných projektoch herného sveta sa vie dlhé mesiace pred ich vydaním. Niekedy môžeme hovoriť dokonca i o rokoch. Mediálna masáž pred vydaním stúpa do nebeských výšin a všetci sa tešia, pretože to jednoducho nemôže nevyjsť. Nemôže to dopadnúť zle. V

Legenda, spiaca krásavica

Postapokalyptický svet vytvorený predošlými dvomi dielmi (ako predchodcov budeme brať len dva prvé RPG tituly a zabudneme na strategický Tactics a konzolový Brotherhood of Steel pokus) si získal srdcia mnohých hráčov a potvrdzoval motto vývojárov. Pamätníci si istotne spomenú na známe slová vítajúce hráčov pred samotným príbehom. Od hráčov, pre hráčov. Bolo to skutočne tak. Izometrický pohľad na hernú plochu, voľba medzi real-time a ťahovými súbojmi, prepracovaný RPG systém, natoľko odlišný a tak vynikajúci, poriadne čierny humor a hlavne skvostná atmosféra zničeného sveta, ktorá sálala z každého pixelu na obrazovke. Taký bol pôvodný Fallout a také bolo aj pokračovanie, ktoré sa na trh dostalo niekoľko mesiacov po jednotke. Hoci bežalo na pôvodnom engine a dostali sme do rúk len nový príbeh, „zopár“ vylepšení, znovu sme sa nevedeli odtrhnúť od obrazoviek. Lenže to je už dávno, je to dobrých desať rokov. Fallout 3, musel spraviť nie jeden, ale hneď niekoľko krokov smerom dopredu, aby udržal krok s dobou. Aj preto sa našlo mnoho odporcov, ignorujúcich snahu Bethesdy o vytvorenie pokračovania, ktoré bude stáť za to.



Narodenie

Či sa to podarilo alebo nie, sa nedá posúdiť len tak ľahko a nálada z hrania sa môže pokojne presúvať z orgastického vzdychania a užívania si každej sekundy, po zmätené rozčarovanie. Ale poďme poporiadku, aj keď všetci dobre vieme, ako sa to všetko v treťom Falloute začína. Vo Vaulte 101 – v podzemnom, protiatómovom bunkri, kam sa uchýlili ľudia pred ničivou vojnou, ktorá svet postihla v 50.rokoch minulého storočia. Úplne prvého uvidíte a počujete vlastného otca, ktorý sa k vám prihovára. Zvolíte si pohlavie a meno, počujete zomierať matku a presúvate sa o niekoľko rokov dopredu. Činíte prvé kroky, môžete dokonca "rozprávať" ako malé dieťa, meníte v detailnom editore svoj vizuál, pričom veľký dôraz bol kladený na tvár. Z batoľaťa sa veľmi rýchlo ocitáte na vlastnej oslave narodenín, kde nastane prvý veľký zlom. Isteže, dostanete svojho Pipboya – dobre známy prístroj, slúžiaci ako pomocník pre všetko. Nájdete v ňom svoje schopnosti, špeciálne perky, zadania úloh, mapy, inventár. Hrabať sa v ňom budete každú chvíľu.

Archaický pomocník

Hoci je Pipboy po vizuálnej stránke spracovaný nesmierne efektne a srší z neho elegancia doby spred niekoľkých desiatok rokov, ktorej dominovala masívnosť a zelené písmo všetko len podtrhuje, predsa len nemôžeme byť s týmto prístrojom úplne zadobre. Kvôli prehľadnosti bol rozdelený do troch kategórií a každá z nich ešte obsahuje niekoľko záložiek. Nič to však nemení na fakte, že prehŕňať sa tu budete každú chvíľu a chcelo by to vymyslieť trochu iným spôsobom. Potom by mohol byť aj inventár trochu rozšírený, s trojrozmernými modelmi objektov a širším popisom. Mapy by mohli byť užívateľsky príjemnejšie, chcelo by to napríklad ponúknuť hráčovi zapísať si do mapy poznámku. Nie raz sa totiž stane, že pri putovaní Pustinami narazíte na miesto nesmierne obtiažne – a človek, tvor zábudlivý, by si do mapky napísal poznámočku, že tu a tu má nevyriešené účty. Mapa vás síce vždy dovedie k cieľu, stále však mohla byť lepšia. Podobne je to s inventárom, ktorým sa budete musieť preklikávať, nemôžete si zoradiť predmety tak ako chcete. Neberte to však ako veľmi veľký zápor – funkčnosť je možno naschvál mierne toporná, pretože tak pôsobí dizajn celého prístroju. Ide o pomerne zastaralú verziu pomocníka, takže sa niet čomu čudovať.

Dospievanie

Ale späť k detstvu. Okrem Pipboya vás čaká prvý veľký krok. Doslova. Dostanete možnosť poprechádzať sa po Vaulte 101. Niekomu to možno nepríde na rozum, ale klaustrofobické prostredie chodieb s nízkym stropom, uzavretá komunita ľudí a obmedzenosť v rozvoji spoločnosti, robia z obyvateľov Vaultu 101 úplne ohlúpnutých ľudí, ktorí sa musia riadiť pravidlami Správcu. Pochybné „náboženstvo“, ktoré hlása, že tam vonku nečaká na nikoho nič dobré a kto sa odváži vkročiť na pôdu radioaktívnu, stáva sa automaticky vyhnancom, vyvrheľom a nežiaducim vo Vaulte. Na výber je smrť alebo útek do neznáma. Je zrejmé, čo si zvolíte. Presne tak sa zachová váš otec, ale to ešte nejaký čas prejde. Spracovanie tohto väzenia má neobyčajný vplyv na hráča – treba pripomenúť, že len na toho, ktorý si to povšimne a nielenže chodí po mape, ale sa pozerá okolo seba. Dokonalá spoločnosť žijúca si potichu svoj nádherný život bez akéhokoľvek spojenia s vonkajším svetom.

Môžete však hranie sa s vlastnou fantáziou hodiť za hlavu venovať sa hre samotnej. Nasleduje voľba zručností, ktorých je hneď niekoľko a pružne formujú váš charakter. Číselné rozdelenie je pre niekoho možno archaický spôsob určovania budúcnosti hráča, avšak ako predošlé diely ukázali, je tento systém stále svieži a plný života. Zručnosti nereflektujú výhradne vaše bojové vlastnosti – svet Falloutu je natoľko slobodný a prispôsobí sa vašej voľbe ako postupovať, že sa niektorých problémov jednoducho vykecáte. Alebo si vyrečníte lepšiu odmenu za splnenie úlohy. Musíme však začať pri systéme S.P.E.C.I.A.L., ktorý je založený na Gurps pravidlách (starší hráči si istotne spomenú, že pôvodný Fallout mal bežať práve na Gurps pravidlách, no Interplay sa napokon nepohodol s majiteľom licencie a vytvorený bol nový systém, mierne odlišný od Gurpsu a práve ten poznáme pod skratkou Special). Reprezentuje šesticu základných vlastností postavy, ktorá nesmie chýbať v žiadnom RPG titule. V prípade Falloutu však ide rovnako ako minule, o komplexnú záležitosť. Keď si ukuchtíte vlastnú postavičku, dostanete sa k spomínaným zručnostiam. A na úplný záver dostanete vždy pri postupe na vyššiu úroveň výberu jedného z perkov – špeciálnej schopnosti, ktorá vám dá výrazný bonus k niečomu, čo si zvolíte. Všetky tieto „manuálové“ záležitosti nájdete vypísané prehľadne v tabuľkách na konci článku. Nebudeme nimi zaberať miesto v samotnom texte recenzie.

Home, sweet home

Keď si svoju postavu vyšľachtíte (mimochodom, deje sa tak prostredníctvom vtipného testu – nemusíte sa obávať, po vyplnení dotazníku môžete výsledné hodnotenie manuálne upravovať), nastane posledný skok o niekoľko rokov. Konečnou zastávkou sa ukáže byť rok 2277. Ranné prebudenie do ďalšieho dňa vo Vaulte zmení váš doposiaľ vedený život na nepoznanie. Od kamarátky sa dozviete, že vás otec ušiel preč. Nechápete prečo, ale vaša dobrodružná povaha vás ženie za nim. Lenže akýkoľvek útek z bezpečného domova sa trestá. Masívne dvere Vaultu neotvoríte kľučkou, musíte získať kód, ktorý však pozná len Správca. V tomto momente po prvýkrát okúsite flexibilnosť systému Falloutu 3. Rozprávať sa budete s viacerými postavami Vaultu, no práve tu spravíte svoje prvé veľké rozhodnutie. Podarí sa vám správcu ukecať alebo mu vezmete kód poľahky. Ak vám ho nechce dobrovoľne dať, čo spravíte? Zabijete ho? Vaša kamarátka z detstva, ktorej je to otec a s ktorou ste postupne rástli, dvakrát nadšená nebude. Rýchlo musíte niečo spraviť, pretože Správca to len tak nenechá a či stlačíte spúšť alebo nie, reagovať musíte. Prvé dospelé rozhodnutie na vás čaká.

V okamihu, kedy sa dostanete z Vaultu, sa však začína váš skutočný život. Obrovský mechanizmus sa dáva do pohybu, najprv vidíte len úzky pruh svetla vnikajúci do bunkru cez štrbinu. Následne sa rozširuje do oslepujúcej žiary a vy sa tešíte na život tam vonku. Tam, kde je všetko inak, než poznáte. Prvý pohľad na krajinu okolo vás vám vyrazí dych. Doteraz sme to nespomenuli, a je to zrejme aj úplne zbytočné, Fallout 3 môžete hrať s dvomi pohľadmi: z vlastných očí a s kamerou umiestnenou za chrbtom hrdinu. Väčšinu času zrejme strávite sledovaním diania prostredníctvom FPS pohľadu – akčná kamera sa do interiérov vôbec nehodí a pohyb postavy vyzerá na veľkých priestranstvách príliš komicky, hrdina doslova hopsá. Pohľad na zdevastovanú krajinu vás oslepí ešte viac ako slnečné lúče dopadajúce na vašu tvár. Čo presne vás čaká vonku, nebudeme prezrádzať, bolo by to voči hráčom nefér. Cieľom je nájsť vášho otca – úplne prosté, no príbeh sa začne postupne nabaľovať. Základná línia síce nie je veľmi rozsiahla a pokým sa zameriate výhradne na ňu, mali by ste príbeh doklepnúť do konca za nejakých 10 hodín. Ruku na srdce – kto by to pri slobodnom svete v Pustinách robil?

Sloboda

Zrejme sa nenájde nik. Akonáhle totiž vystúpite na zemský povrch, je len na vás, kam sa vyberiete. Nikde nemáte napísané, že musíte zamieriť do najbližšieho mesta Megaton, ale pre svoje bezpečie by ste tak spraviť mali. Chvíľu sa môžete len tak potulovať po okolí, preskúmať ruiny Springvale, pozabíjate prvú zmutovanú zver a istotne narazíte aj na prvých banditov. A tí vám v úvode hry nepríjemne zatopia. Neskôr, aj napriek zvyšujúcej sa úrovni protivníkov podľa levelu vášho hrdinu, sa s nimi vysporiadate omnoho ľahšie, avšak na začiatku cesty pocítite surovosť pustiny na vlastnej koži. Megaton je najlepšie riešenie, aby ste sa niečo dozvedeli o svete a nielen pozerali s otvorenými ústami na zničenú krajinu. Pred vami sa totiž po východe z Vaultu objaví výsledok jadrovej vojny v svojej najkrutejšej podobe. Zeleň by ste hľadali márne. Chladná čistota interiérov Vaultu je vystriedaná depresívnou špinou, skalami, rozborenými budovami, troskami, vrakmi aut – a ten pohľad stojí za to a budete si ho užívať aj napriek tomu, že vidíte ľudskú rasu na pokraji vyhynutia.

Hodíme reč

Nepotrvá však príliš dlho a narazíte na postavu, s ktorou budete môcť prehodiť niekoľko slov. Dialógy sú všetky nadabované, o kvalite niet pochýb a jednotlivé možnosti odpovede sa vám otvárajú nielen podľa vašich skutkov, ale aj schopností. Nie nadarmo patrí medzi dôležité schopnosti rečnenie, ktoré vám často umožní zo všetkého sa vyvliecť bez väčšej námahy. Vo väčšine prípadov sa dajú odpovede rozdeliť na niekoľko druhov. Môžete hrať ako výrazne kladná postava, opakom je klasický zloduch. Pri rozhovoroch sa môžete posmievať, vyjednávať, báť sa – a všetko sa to zohľadní na vašom hrdinovi, pričom jednotlivé odpovede nemusíte mať prístupné všetky. Záleží na vašom predošlom konaní a karme. Tá stúpa dobrými činmi, ak ľuďom pomáhate a naopak klesá napríklad pri kradnutí. Nelogické však je, že za karma vám poklesne aj v prípade, ak vás nikto nevidí. Kradnutie je zlé, ale stáva sa kradnutím až v momente, kedy vás chytia, nie? Tak sme na to boli zvyknutí pri iných hrách, vo Falloute 3 je to proste zlé a karma ide dolu, či vás niekto vidí alebo nie. Karma navyše ovplyvňuje rozhodovanie postáv – možno sa s vami pre zlú povahu ani nedajú do reči alebo neposkytnú úlohu.

Netušíme, ako sa to vývojárom z Bethesdy podarilo, ale postavy s úlohami na vás nečakajú s výkričníkom na hlave, ale ich nájdete na miestach, kde by ste ich logicky očakávali. Nepôsobí to umelo, len tak nepostávajú, ale žijú si svoj život – dnes už klasické striedanie dňa a noci ovplyvňuje otváracie hodiny obchodov a ľudí rušiť zo spánku nie je to najlepšie. Nech už vaše prvé kroky povedú do Megatonu alebo nie, nebudete sa vedieť nabažiť pohľadu na horizont a vašou snahou bude preskúmanie diaľav na obzore. Dostanete sa aj tam, ale nejaký čas to potrvá. Hoci je Fallout 3 rozlohou menší než Oblivion, postapokalyptický svet je proste bohatší, nie tak obyčajný a predvídateľný (možno aj mŕtvy, to však s okolitými troskami znie trochu smiešne), všetko v ňom má svoje miesto a neustále vás bude očarovať. To majú v Bethesde skutočne za jednotku, pretože Pustiny si získajú každého, bez rozdielu na to, či chceli izometrické pokračovanie alebo sa tešili na 3D spracovanie.

Dáme si do držky

V okamihu, keď odhalíte prvé lokácie, sa k nim môžete vracať skokom, avšak nesmie na vás nik útočiť a musíte sa nachádzať v exteriéroch. Pri rýchlych presunoch nehrozia náhodné súboje, ako sme to zažívali v minulosti, čo treba brať ako klad. Súbojov si užijete i bez toho hromadu a pri skokoch do iných miest by to len zbytočne zdržovalo. Aj napriek rýchlemu presunu budete mať čo objavovať a nik vás nenúti prejsť si tú štreku pešky. Prejdeme k súbojom, ktoré tvoria pre mnohých hráčov základ hrateľnosti. Ako už bolo všade a v nejednom preview spomínané, akčné prvky hrateľnosti (bojovať môžete aj real-time spôsobom ako v každej inej strieľačke z vlastného pohľadu) budú podliehať RPG prvkom a pokým vám rýchlejší spád nevyhovuje – a to vo väčšine prípadov vyhovovať nebude, navyše zistíte, že pri reálnom čase míňate až príliš munície, prípadne vaša efektivita nie je až tak vysoká ako pri boji prostredníctvom VATS-u. Ťahové súboje boli vždy výhodnejšie, ale len do momentu, že proti vám nestál príliš slabý nepriateľ, prípadne ich bolo viacero a striedanie sa hráča a umelej inteligencie začalo nepríjemne nudiť.

Ak sa nechcete zdržiavať, napríklad baseballovou pálkou sa párkrát zaženiete a máte pokoj. Avšak väčšinou bude využívať práve VATS. Pri jeho aktivovaní sa čas zastaví ako povedzme pri strategických tituloch, kde pri zmrazenom čase zadáte príkazy jednotkám, všetko potvrdíte a máte všetko pod palcom. Vo Falloute 3 to funguje podobne. Stopnete čas, v rohu obrazovky uvidíte počet akčných bodov, ktoré máte k dispozícii. Následne vybranou zbraňou prevediete útok na vybranú časť tela. Je len na vás, či sa zameriate na ruku, v ktorej povedzme bandita drží zbraň, telo (to je síce zraniteľné, ale pokým má oblečenie chrániace ho pred streľbou, vaša efektivita sa aj napriek šanci na zásah zníži) alebo hlavu či nohy. Nie vždy je musíte mieriť na hlavu – rozhodujúca je percentuálna šanca, s ktorou trafíte dané miesto tela a voliť, kam mierite (v prípade chladných zbraní je to jedno, proste jednu protivníkovi vrazíte). Ak stojí na vyvýšenom mieste, nie je nič lepšie ako sa pokúsiť vyraziť mu zbraň z ruky a následne trafiť do nohy, aby z objektu spadol. Celé to funguje vynikajúco a bez väčších problémov si na to zvyknete.

Po vyčerpaní vašich akčných bodov spustíte čas, kamera sa presunie do filmového módu, pričom scénu sníma zo zaujímavých uhlov a v prípade kritického zásahu sa všetko spomalí a za spŕšky krvi a lietajúcich končatín všetko vyvrcholí do nádherného a morbídneho záveru. Ak však protivník nie je ešte mŕtvy, musíte sa snažiť niekam ukryť, aby sa vám akčné body doplnili – a v prípade fakt tuhého súboju sa vám bude zdať, že vám cenné bodíky pribúdajú neskutočne pomaly. Tento systém nemá veľké slabiny, jeho vyvolanie je jednoduché, orientovanie sa v ňom príjemne prirodzené. Všetko prebieha rýchlo, ale zároveň premyslene. V momente, kedy by ste sa chceli vhrnúť do obyčajnej akcie, ešte nemáte pri vašej presnej muške vyhraté. Je úplne jedno, ako dlho ste trénovali v CS-ku, prípadne koľko strieľačiek ste dohrali. Pokým váš hrdina nemá dostatok skúseností s daným typom zbraní, bude jeho streľba nepresná, hoci kurzorom mierite presne na hlavu protivníka. Je to jednoducho RPG a nie strieľačka, aj keď sa to kvôli pohľadu z vlastných očí nemusí každému zdať.

Plné vrecká

So súbojmi úzko súvisia zbrane. Isteže, pre niekoho sú zbraňou peniaze (v tomto prípade sú hlavným platidlom zátky alebo ak chcete vrchnáky), pre iného schopnosť komunikovať. Vo svojom batohu, ktorý je obmedzený nie prázdnymi slotmi na zbrane, ale celkovou hmotnosťou, ktorú unesiete, budete mať toho neskutočne mnoho. A nielen zbraní, pretože svet Falloutu 3 je rajom pre kleptomanov a mamonárov. Ak prekročíte maximálnu hmotnosť, nemôžete bežať, kráčate nesmierne pomaly. V tomto prípade zabudnite aj na rýchly presun – budete musieť nutne z batohu niečo vyhodiť. Okrem zbraní ponesiete rôzne zbroje, helmy, ale aj potraviny či liečivá alebo len súčiastky, predmety, haraburdie, ktoré vám k ničomu nemusí byť, ale ho môžete výhodne speňažiť. Nečakajte, že obchodníci sú bezodnou jamou, do ktorej nahádžete predmety a oni vám dajú zo svojho mešca bez dna toľko zátok, koľko potrebujete. Každý má obmedzenú zásobu a preto nemôžete len predávať a inkasovať, ale zároveň aj vymieňate tovar, beháte po iných obchodníkoch a pokúšate sa speňažiť nahrabané predmety, ktoré vás stali pot a krv. Ak aj niektorého z obchodníkov dôkladne vybrakujete a neostane mu ani jedna zátka, za nejaký čas sa jeho mešec znovu zaplní.

Poriadny kvér

Vráťme sa však k zbraniam. Tých je neúrekom, pričom rozdelenie na kontaktné, pištoľky, pušky, automaty, brokovnice, ťažké zbrane a energetické je dobre známe a nikoho neprekvapí. Okrem toho, že každá zbraň niečo váži a munície je skutočne poskromne, takže vážite každý výstrel, sa zbraň používaním opotrebováva. Rovnako i brnenie. Ak je zbraň na nule, jednoducho nevystrelí a je vám na nič. Opravovanie zbraní je preto nutnosťou a nie je nič horšie, ak sa ocitnete uprostred dôležitého súboju bez svojej obľúbenej a účinnej zbrane, ktorú máte prečítanú, len preto, že ste si ju neopravili. Systém opravy a zvyšovania úrovne zbrane je jednoduchý: pokým máte zručnosť na dostatočnej úrovni, zbrane rovnakého typu jednoducho spojíte. Získate nielen „priestor“ v inventári, ale zvýšite cenu a vlastnosti zbrane. S niečím podobným sme sa mohli stretnúť v titule Two Worlds, kde išlo o zaujímavé spestrenie, avšak pre výrazne obmedzený inventár sa nedalo širšie manipulovať so zbraňami. Vo Falloute 3 toho odnesiete dosť – teda ak investujete nejaký ten bodík do sily – a opravovanie zbraní sa stane pre vás zábavou.

Medikament na všetko

Liečenie prebieha tradične: môžete do seba ládovať potraviny, treba však dávať pozor na kontamináciu. Nech vyzerá rádioaktívna veverička alebo Nuke-Cola akokoľvek lákavo, zvýši úroveň radiácie vo vašom tele. Svetielkovať nechcete, nepridá vám to žiadne nové schopnosti a ani nenarastie tretia noha. Alebo radšej ruka. Neskôr dostanete dekontaminančný vercajk a môžete rádioaktivitou zasiahnuté potraviny a tekutiny aspoň čiastočne zbaviť nepriaznivých vplyvov. Známa aféra okolo striekačiek, ktorých obsah ste si mohli pichnúť do žíl, vyprchala do neznáma. Aplikácia morfínu, ktorý vám pomôže zvládať „nepríjemné situácie“ o niečo lepšie, je doplnená grafickým efektom a plní svoju funkciu dokonale. Len si treba dávať pozor na to, aby ste to nepreháňali, pretože každá strana má dve mince a čo vám krátkodobo pomôže, môže zároveň dlhodobo škodiť. Tak a moralizovanie máme za sebou, v nehostinných Pustinách predsa musíme nejako prežiť a keď to chce hráč zvládnuť s drogami, prečo nie? Teraz nemôže, a to aj napriek vekovému obmedzeniu, ktoré robí hru prístupnú výhradne pre dospelých hráčov - ako spôsobom života, tak aj dialógmi a krutosťou nehostinného sveta. Zdravie si zvyšujete stimpackmi, radiáciu znižujete špeciálnymi prípravkami Radaway – nič nezvyčajné a buď to pijete alebo si to picháte. Komu sa to nepáči, nech ide na preventívku. Zdravie máte síce vyjadrené číslom, pozor si však musíte dávať na zóny vášho tela a ich poškodenie. Ak máte zranenú ruku, ťažšie sa vám bude mieriť, pri dolnej končatine je to obmedzený pohyb, bolesti hlavy spôsobia zmenu videnia.

Trochu kritiky

Hovoriť by sa dalo ešte o putovaní Pustinami, odhaľovaní každého kamienku alebo o prehľadnom kompase, obchodovaní či nadávaní na rôzne pasce, ktoré vás pri nepozornosti morbídne rozmetajú po okolí. O Falloute 3 sa dajú písať romány, otázkou však zostáva, či do toho ísť alebo nie. Ak áno, tak prečo, ak nie, kde spravili súdruhovia z Bethesdy chybu. Podľa výsledného čísla v celkovom hodnotení je zrejmé, že sa Fallout 3 podaril. Nie úplne na výbornú, ale stále je to jedno z najlepších RPG poslednej doby. Nadávať na trojrozmerné spracovanie je, pri všetkej úcte, choré. Izometrický pohľad má v tejto dobe to najlepšie za sebou a FPS pohľad je omnoho prehľadnejší, vizuálne príťažlivejší a ponúka pôsobivejšiu atmosféru. Budete ohromení prostredím, to áno, ale raz za čas sa vám začne do hlavy vkrádať myšlienka, že to mohlo byť stále lepšie. Neskôr sa stane putovanie omnoho priamočiarejšie, pretože maximálne dosiahnuteľnú 20.úroveň postavy máte z krku po do polovice z hrania a stratí sa pre vás jedna príjemná výzva – a to budovanie charakteru. To sa ospravedlniť nedá. Bethesda zrejme myslela do budúcnosti a pripravila si vhodnú pôdu pre zvýšenie maximálne dosiahnuteľnej úrovne pre datadisky, mohla však maximálny level posunúť o desiatku vyššie alebo sťažiť celý postup.

Spomínané problémy s Pipboyom nebudeme opakovať. Umelá inteligencia protivníkov zlá nie je, no v porovnaní s konkurenciou ju musíme nazvať len ako mierne nadpriemerná. Súbojmi sa síce na začiatku budete brodiť pomerne ťažko, ale v neskorších fázach začne hranie strácať trochu na dychu. Neznamená to, že hrou prejdete ako nôž maslom, ale v niektorých prípadoch mierne poklesne úroveň súbojov a celková obtiažnosť. Potom sa aj putovanie stane trochu monotónne. Taktiež zamrzí v niektorých prípadoch chabá interakcia: po zabití šerifa v Megatone sa akoby nechumelilo a všetci žili tak ako predtým. Celé to však zachraňuje celková sloboda a voľnosť. Pokým sa chcete vybrať len po príbehovej línii, zaberie vám to len niekoľko hodín, na rýchle dokončenie si vyhraďte tak pohodový víkend. Lenže v tom neleží sila Falloutu. Ani predchodcov, ani pokračovania. Vy dostanete ako na podnose otvorený svet a robte si, čo uznáte za vhodné. Postranných úloh je hromada, dokonca hromád niekoľko a dvíhajú celkovú hrateľnú dobu na mnoho desiatok hodín. Nebudeme teraz filozofovať nad tým, či je to 50 hodín alebo 60, je to úplne bezpredmetné, pretože hru si máte predovšetkým užívať a na Falloute 3 si celkové tempo volíte vy.

Technologické reči

Áno, grafika je výborná, animácie postáv si zamilujete, detailné tváre si zapamätáte a mnoho technických kydov. Vyzerá to vynikajúco, aj keď by mohlo lepšie. Nejde tu o dokonalosť výtvarného stvárnenia nehostinných Pustín, ale mieru grafických detailov – tá je v iných prípadoch vyššia, stačí si spomenúť na Mass Effect. Chvalabohu, že nielen o tom je grafické spracovanie. Medzi výrazné klady PC verzie Falloutu 3 patrí pomerne nízka hardvérová náročnosť, respektíve nenáročnosť. Audio zložka už tradične patrí medzi skvosty hernej scény. Každý dialóg je nadabovaný a hoci nebudeme spomínať známe mená, ktoré sa na nadabovaní podieľali, výsledok je perfektný. Nielenže sú rozhovory nahovorené čisto, ale intonácia presne pasuje k vyhranených charakterom a dabingoví herci sa skutočne vcítili do svojich úloh. Negatívny jav z Oblivionu, keď bolo jednou osobou nahovorených viac postáv, vo Falloute 3 nepostrehnete.

Vojna sa nikdy nezmení

Výsledok? Ten bol jasný už dávno a nebolo k tomu potrebné písať vyššie uvedený text. Náročnejšie však bude vysvetliť fanúšikom, ktorí nový projekt od Bethesdy neprijali a nepovažujú ho za skutočné pokračovanie, prečo tak vysoká známka. Fallout 3 sa podaril a zároveň ide s dobou. Má všetko to, čo predchodcovia a možno sa stal trochu akčnejším, ale napriek tomu si zachováva atmosféru, ktorú sme na predchodcoch milovali. Vynikajúco navrhnuté postavy so svojským zmýšľaním, mnoho ciest riešenia problémov, vetvené dialógy, reakcia herných postáv na vaše správanie, čierny humor, prepracované RPG prvky, zaujímavé súboje. Je to tu všetko. A to, že nie je Fallout 3 izometrický je dané 10 rokmi, ktoré prešli od posledného dobrodružstva. Že nemá atmosféru, je klam. Kto totiž nechce, tomu sa Fallout 3 páčiť nebude. Nie je dokonalý, do toho má ďaleko, ale predsa len je tu X dôvodov, prečo by si hranie užijete. Nesúhlasíte? Máte právo, ale podobne sa dajú nájsť zápory na každej hre. Aj na Falloute 1 a 2!

S.P.E.C.I.A.L. – vlastnosti Sila

Žiadnemu hráčovi tento atribút netreba príliš predstavovať. Reprezentuje fyzický útok, ako účinne dokážete bojovať na krátku vzdialenosť a následne aj to, koľko predmetov unesiete v inventári.

Vnímanie

V samotnom texte recenzie to spomenuté nebolo, ale prehľadnosť diania pred vami vám zaručuje kompas. Pri zvýšenej úrovni vnímavosti vidíte nepriateľov na kompase skôr. Taktiež budete zručnejší s výbušninami, energetickými zbraňami a lepšie vám pôjde páčenie zámkov.

Odolnosť

V zdravom tele, zdravý duch. A kto je odolný, má vyššiu hodnotu zdravia, viac toho znesiete, k tomu si pridajte bonusy odolnosti voči prostrediu a lepšie vám to pôjde v kontaktných súbojoch a s ťažkými zbraňami.

Charizma

Ľudia s vysokou charizmou výrazne vplývajú na svoje okolie a pri vysokej hodnote tejto vlastnosti máte priaznivý vplyv na správanie sa ľudí voči vašej osobe. Komunikácia bude jednoduchšia, lepšie sa vám bude obchodovať a z mnohých vecí sa jednoducho vykecáte.

Inteligencia

Vedátori ponorení do kníh? Ale kdeže, zabudnite aj na kockaté hlavy. Kto má v hlave, nemusí mať v nohách. S vyššou inteligenciou dostanete k dispozícii viac bodov na rozdelenie medzi schopnosti po prechode na vyššiu úroveň, lepšie vám pôjde opravovanie a liečenie.

Obratnosť

Kto je obratný, dostane viac akčných bodov pri súbojoch v režime VATS, rýchlejšie sa mu obnovia a navyše obratnosť ovplyvňuje zručnosť s ľahkými zbraňami a zakrádanie sa. Tichí zabijaci ju považujú za alfu, betu, aj omegu.

Šťastie

Niekedy to bez neho nejde a na koho sa usmeje, ten sa na záver môže rehniť. Vyššie šťastie vám zabezpečí zlepšenie všetkých zručností, zvýši šancu na kritický zásah alebo naopak spôsobí minutie útoku nepriateľa.

Zručnosti Obchodovanie

Ovplyvňuje ceny pri obchodovaní. Lacnejšie nakúpite, drahšie predáte. Počiatek by mohol hovoriť.

Ťažké zbrane

Zvyšuje efektivitu pri práci s nadmerne veľkými zbraňami ako sú raketomety, rotačné guľomety, plameňomety a ostatné veľké –mety

Energetické zbrane

Ak sa vám páčia Hviezdne vojny, energetické zbrane sa stanú vašimi miláčikmi. Nech sa laserové lúče z plazmových a laserových pištolí triafajú presne do svojich cieľov.

Výbušniny

Máte vo vrecku granáty a chcete sa predviesť protivníkovi? Najprv tam musíte dohodiť, všakže. Ďalej zvyšuje silu mín a úspešnosť ich zneškodňovania.

Otváranie zámkov

Niekedy sa stane, že nemáte kľúč a zamknuté dvere/skrinka vás láka. Kradnúť sa síce nemá, ale to, čo býva zamknuté, je väčšinou aj nesmierne hodnotné.

Liečenie

Zvyšuje účinnosť liečenia a odstraňovanie rádioaktivity, takže si nemusíte pichať každú chvíľu, ale len raz za čas. Reč je o Stimpackoch, ktoré zvyšujú vašu hodnotu liečenia.

Chladné zbrane Pozeráte sa do tváre nepriateľa? On pomaly nabíja svoju brokovnicu? Vy ako majstri chladných zbraní beriete do ruky policajný obušok a jedným úderom zlomíte protivníkovi ruku, ktorou drží zbraň, druhou poškodíte väzy a treťou ho dorazíte. Dokonané jest.

Opravovanie

Nutnosť – musíte svoje zbrane držať v čo najlepšom stave, inak sa môže stať niečo veľmi nepríjemné. Bez zbrane dlho v Pustinách neprežijete.

Veda

Nasaďte si poriadne popolníky a hybaj ho hackovať. Nabúravanie sa do počítačových termínalov (princíp: spôsobom Logiku musíte uhádnuť slovo na štyri pokusy) jednoduché nie je, vedecky zdatní hráči to však budú mať omnoho ľahšie.

Ľahké zbrane

Výhody v používaní tradičných projektilových zbraní ako pištol, vzduchovka, útočná puška alebo brokovnica – presne toto zvládnete výhodnejšie so zručnosťou Ľahkých zbraní.

Zakrádanie sa

Nebude pre vás problémom ukryť sa, bez väčšej námahy ukradnete predmet alebo vyprázdnite niekomu vrecká. Pri súboji zozadu protivníkovi automaticky uštedríte kritický zásah.

Výrečnosť

Kto vie rozprávať, poľahky presvedčí diskutujúceho o svojej pravde (a môže tak klamstvom prísť k nemalému obnosu alebo bez námahy splniť úlohu) alebo ho donúti povedať aj to, čo nechcel.

Boj bez zbrane

Bez väčšieho komentára: spomeňte si na melódiu Eye of the Tiger a trochu zamávajte pästičkami vo vzduchu ako Rocky. Nejde vám to? No vidíte, nezvládate boj bez zbrane.