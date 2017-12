Vedci experimentovali s ilúziou vnímania vlastného tela

Tím vedcov zo švédskeho Kráľovského karolínskeho lekársko-chirurgického inštitútu v Štokholme predstavili štúdiu, ktorá sa zaoberá ilúziou mimotelového vnímania a pocitom opustenia vlastného tela.

3. dec 2008 o 8:00 ČTK

ŠTOKHOLM.

„Zaujímali sme sa o klasickú otázku, o ktorej filozofi a psychológovia diskutujú celé stáročia: prečo vnímame, že vlastné ja je v našich telách," povedal vedúci projektu Henrik Ehrsson. "Aby sme to mohli študovať, vedecky sme využili triky a vnemové ilúzie."

Experimentu, ktorého výsledky vedci zverejnili v odbornom magazíne PLoS, sa zúčastnilo 87 dobrovoľníkov. S pomocou okuliarov na zobrazenie virtuálnej reality potom mohli potriasť rukou sami sebe či zažiť pocit bodnutia kuchynského noža do žalúdku.

Spolu so špeciálnymi okuliarmi hrali dôležitú úlohy figuríny. Tie snímali videokamery a obraz sa prenášal do okuliarov. Výsledkom bol pocit opustenia vlastného tela. Ľudia sa videli z pohľadu cudzieho človeka alebo si hľadeli sami sebe do tváre. Keď potom vedci vrazili do figuríny napríklad nôž, bola vraj ilúzia prenosu osoby dokonalá.

"Asi 70 - 80 percent ľudí prežíva ilúziu veľmi silno," povedala Ehrssonova kolegyňa Valeria Petková.

Valeria Petková.

FOTO - ČTK/AP

Podľa profesora experimentálnej psychológie na univerzite v Oxforde Charlesa Spenca švédska štúdia prevýšila iné, ktoré sa touto témou zaoberali.

Otázka vraj je, čo by sa stalo, keby človek zostal v tejto falošnej realite omnoho dlhšie. Pripomenul americký film Total Recall (1990) v hlavnej úlohe s Arnoldom Schwarzeneggerom, ktorému sa vo filme zmenila pokojná virtuálna dovolenka na nočnú moru. Preto sa Spence obáva, či by tieto zážitky v ľuďoch nezanechali nejaké trvalé následky.