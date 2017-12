Sony Ericsson Xperia X1 – komunikátor, ktorý mohol byť najlepší

Zabaľte Windows Mobile 6.1 do tela vo formáte komunikátora, ozdobte ho plechovým brnením, ponúknite najnovšie technológie a pribaľte k nemu veľký, širokouhlý displej s rozlíšením, ktoré vyráža dych. Ocukrujte to marketingom založenom na doplnkovom používa

2. dec 2008 o 21:55 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

Zabaľte Windows Mobile 6.1 do tela vo formáte komunikátora, ozdobte ho plechovým brnením, ponúknite najnovšie technológie a pribaľte k nemu veľký, širokouhlý displej s rozlíšením, ktoré vyráža dych. Ocukrujte to marketingom založenom na doplnkovom používateľskom rozhraní a ste na titulných stránkach.

Ak však svoju snahu zbabrete vysokou hmotnosťou, nepohodlnou hrúbkou, mizernou klávesnicou a ergonómiou na bode mrazu, môžete očakávať odozvy používateľov, ktorí nebudú príliš nadšení. Prvé dojmy z používania očakávanej Xperie sú zmiešané. Niektorí ju budú zanietene ospevovať ako jeden z najdokonalejších mobilov na trhu, iní budú neustále poukazovať na jej nedostatky. Povedzme si však pravdu – od dokonalosti má ďaleko. My sme mali k dispozícii na testy predvýrobnú vzorku s označením P2, ktorá sa mohla v drobných detailov líšiť od modelov na pultoch predajní.

Ťažká a nemotorne hrubá

Aj keď na fotografiách pôsobí lákavo, ba priamo na zjedenie, v skutočnosti máte pocit, ako by ste v ruke držali chladnú, neforemnú tehlu. 160 gramov zle vyváženej hmotnosti nie je vo svete mobilných telefónov málo a hrúbka dosahujúca hranicu takmer dvoch centimetrov rozhodne nepôsobí dojmom, že ide o zariadenie z éry štíhlych a útlych technológií. Práve naopak. Surový kovový plášť, fádne dizajnérske spracovanie a nevhodne navrhnuté tlačidlá vám vtískajú pocit, ako by si ju na vašom stole zabudol Knight Rider, ktorý kraľoval na televíznych obrazovkách pred mnohými rokmi.

Všetko sa však mení v momente, keď vysuniete QWERTY klávesnicu. Hmota sa optimálne vyváži, proporcie nadobudnú účelné postavenie a myslíte si, že palcami môžete búšiť do tlačidiel večne. Pri pohľade na veľký displej si dokážete predstaviť množstvo spôsobov, ako z mobilného telefónu s operačným systémom vytĺcť maximum, aby notebook mohol zostať doma. S operačným systémom Windows Mobile 6.1 to problém nebude.

Vyhotovenie by mohlo byť lepšie, finálnu tvár nepoznáme

Kovový plášť plní dve úlohy. Musí stabilizovať rám telefónu, aby sa nepoškodil displej s veľkou uhlopriečkou a novinke na trhu má dať punc exkluzívnosti a luxusu. Predvýrobná vzorka však odhaľovala svoje chybičky. LED podsvietenie presvitalo v prítmí škárami, ktoré by nemali byť viditeľné a zadný kryt z kusu tvarovaného plechu tiež nepôsobil najdôveryhodnejším dojmom. Akoby sa opakovaným vysúvaním a zasúvaním uvoľňoval. Tomu sa pri používaní niektorí nevyhnú. Bohužiaľ, slot pre pamäťovú kartu sa skrýva vo vnútri – pod batériou.

Výsuvný mechanizmus má istú vôľu nepresnosti, na komforte obsluhy sa to však neprejavuje. Pružina po prekonaní zlomového bodu vysúva displej po oblúkovej dráhe von až do momentu, keď narazí na vymedzený doraz. Prekvapilo nás, že pre otáčanie displeja nevyužil výrobca akcelerometer. Spínač, ktorý vyhodnocuje vysunutie klávesnice je umiestnený až tesne pred dorazom, takže pri neopatrnom písaní sa stáva, že displej sa otočí o 90 stupňov vpravo a späť, čo môže zabrať sekundu, ale aj desať. To pri písaní e-mailu dokáže pekne nahnevať. Lepšie konštrukčné riešenie by rozhodne nebolo na škodu.

Na internete sa šíria informácie o tom, že plastová obruba otvoru pre stylus má tiež svoje muchy. Už po krátkom používaní praská. Problém sa má však týkať iba striebornej verzie, čierna je vraj v poriadku. My sme mali testovací kus v redakcii príliš krátko na to, aby sme mohli posúdiť vyhotovenie z pohľadu dlhodobého používateľa. Iba čas ukáže, viac.

Displej, ktorý očarí

Trojpalcová uhlopriečka, širokouhlý formát a rozlíšenie 800x480 bodov si získajú takmer každého. Ide o výbavu, ktorá je pri prehliadaní internetových stránok na nezaplatenie. Nebudeme ďaleko od pravdy ak povieme, že takmer dobieha možnosti, s ktorými vstúpili na trh malé, nízkorozpočtové notebooky. Energetiku drží na uzde senzor prispôsobujúci intenzitu podsvietenia, čitateľnosť displeja je uspokojivá. Ak by sme ju mali charakterizovať, drží sa štandardu s ktorým prichádzajú na trh výrobcovia vreckových PDA počítačov. Žiadne zázraky a pestrofarebnosť na slnku nečakajte, text je však pri dostatočnej veľkosti písma dobre čitateľný. V interiéri je zobrazovanie fajn, takže sa môžete pri cestovaní pustiť aj do sledovania filmových trhákov. Tie na širokouhlom formáte displeja vyniknú.

Možno ste si položili otázku, ako je to s aplikáciami pre Windows Mobile a rozlíšením WVGA. Svet mobilného softvéru pre túto platformu už dávno prekonal éru QVGA displejov. S neštandardnými formátmi sa akosi počíta.

Klávesnice sú najslabším prvkom

Sada tlačidiel na vrchnom paneli umožňuje ovládanie komunikátora v plnom rozsahu. Tam, kde si s nimi nevystačíte, tam ponúkne virtuálnu klávesnicu Windows Mobile. Zdá sa však, že na výslednom riešení sa podpísala viac tvrdohlavosť dizajnérov, ako zdravý rozum. To že sú tlačidlá nevhodného tvaru a manipulácia s nimi nie je najlepšia sa dá prehliadnuť. Vyhotovenie päťsmerového ovládača je však ranou pod pás základov ergonómie.

Kým šípky do strán sú v norme, pri pohybe nahor a nadol sa musíte trafiť na úzku hranu ovládača. Skúsite to raz, dvakrát, možno desaťkrát. Určite sa však budete snažiť nájsť spôsob, ako ich nepoužívať. Alternatívu ponúka výrobca sám. Stredná časť ovládača má optický snímač, ktorý emuluje funkciu notebookového touchpadu. Ako sme sa však presvedčili, ide o nepoužiteľné riešenie. Kým vy pohybujete prst po snímači kolmo nahor, kurzor preskakuje z políčka na políčko raz nahor, raz vpravo, ako sa mu zapáči. Zdá sa, že táto alternatíva nevychádza.

Výsuvná klávesnica pôsobí impozantne, rozhodne však nejde o riešenie na písanie dlhých e-mailov či IM komunikáciu. Tlačidlá sú tuhé, príliš nízke a malé. Vrchný rad je navyše až príliš blízko rámu displeja a tak s trochu hrubšími prstami príliš nepochodíte. Písanie číslic je možné, avšak iba vtedy, ak súčasne držíte zatlačené tlačidlo FN – to pri telefóne, ktorý pracuje prevažne s číslicami príliš nepoteší. Chýba aj druhá sada šípiek, ktorá by bola použiteľnejšia. V krátkosti povedané – existuje množstvo komunikátorov, em-dé-áčiek a iných zariadení, ktoré ukazujú že to ide. Dokonca aj klávesnica lacného tínedžerského mobilu LG KS360 je pohodlnejšia.

Pochváliť však treba inteligentné podsvietenie, ktoré je prepojené na optický snímač intenzity podsvietenia. Akonáhle sa zotmie, tlačidlá sa podsvecujú a vy môžete písať aj pri tmavom prelete nad Atlantikom.

Kde nestačia prsty, nastupuje stylus

Windows Mobile 6.1 nie je operačný systém, ktorý by bol postavený na ovládaní prstom, očakávali sme preto, že vo výbave nájdeme rozšírenia, ktoré to umožnia. Bohužiaľ, aj napriek snahe vývojárov sa tak nestalo v plnom rozsahu. Obsluha prostredníctvom dotykového displeja je kompromisom. Ak sa netrafíte na malú ikonu či prvok prstom, skúsite to nechtom a ak neuspejete, do hry vstupuje stylus. Je to tak trochu na škodu. Kombinovať prstové ovládanie so stylusovým, tlačidlovým, touchpadovým a klávesnicovým je trochu komplikované. Chcelo by to jedinú možnosť a poriadnu. Keď sa to podarilo firme Apple Computers, musí sa to podariť aj konkurencii. Tí čo odrastali na vreckových počítačoch PDA si však prídu na svoje. Postačí im dotykový displej bez všetkých tlačidlových ozdôb navôkol. Rozoznávanie písma je samozrejmosťou a s rýchlym procesorom funguje svižne. S dobrým cvikom rýchlejšie, ako QWERTY klávesnica.

Riešenie, ktoré sme našli v Xperii skončilo svoj vývoj na polceste. Volá sa Xpanels a ide o sadu jednoduchých aplikácií, ktoré nahrádzajú Today obrazovku vo Windows Mobile. Stlačíte gombík, zobrazí sa ponuka siedmich prednastavených modulov a podľa svojej činnosti si zvolíte ten, ktorý vám vyhovuje. Dotykom prsta ovládate prehrávanie hudby, ťahaním prsta po obrazovke rolujete zoznam fotografií či vašich kontaktov. Aj keď reklama sľubuje rozsiahlu prispôsobiteľnosť a množstvo variácií, z internetu sa nám ďalšie moduly stiahnuť nepodarilo. Zdá sa, že ich zatiaľ nikto nenaprogramoval a neprichystal. Je to, ako keď niekto nedotiahne dobrú myšlienku do konca. Pred nedávnom sme sa s podobným prístupom stretli pri tancujúcom prehrávači Sony Rolly.

Softvérová nadstavba Xpanels však nie je všeliekom pre ovládanie všetkých aplikácií. Ide o zopár pekných vychytávok, ktoré však majú obmedzené pole pôsobnosti. Aspoň zatiaľ.

A ak si k tomu pripočítame ešte jednu aplikáciu pre vyhľadávanie obsahu v systéme, s doplnkovou výbavou na strane softvéru končíme. Je to ako mať v rukách iPaq s dobre mysleným, avšak nedotiahnutým projektom.

Internet sme si vychutnali

Okrem 3G konektivity si Xperia poradí aj s rýchlym pripojením cez WiFi k lokálnemu hotspotu. To ocenia tí, čo cestujú do cudziny a chcú ušetriť na predražených dátových prenosoch v roamingu. Stačí nájsť tú správnu kaviareň, rozbaliť mobilnú Operu a hneď viete, čo sa deje doma. Ohromil nás rozsah informácií, ktoré je možné na WVGA displeji zobraziť, kompletná podpora pre Flash samozrejme chýba. Je to, ako keby ste sedeli v kaviarni. Vôbec nemáte pocit, že sa tiesnite kdesi na malom displeji mobilu.

Keďže komunikátor si poradí s množstvom softvéru pre platformu Windows Mobile a nechýba mu ani pochopenie pre Javu, je zbytočné zamýšľať sa nad tým, aké služby budete používať a aké nie. Odpoveď je jednoduchá. V ceste vám nestoja žiadne bariéry a displej je natoľko dokonalý, že sa na diaľku prihlásite do svojho PC doma na stole a odošlete si do komunikátora dokumenty, ktoré ste tam zabudli.

Ak nezabudneme ani na zabudovaný bluetooth modul a GPS prijímač, sme skutočne vo svojom živle. Google Maps síce automobilovú navigáciu nenahradí, s balíčkom iGO by však malo ísť všetko ako po masle. Softvérov je na trhu viacero.

Chybičky sa nájdu

Procesor s taktom málo cez pol gigahertza a 256 megabajtov operačnej pamäti je dostatočne silná výzbroj pre beh množstva aplikácií na platforme Windows Mobile. Naše skúsenosti však hovoria, že čosi nie je v poriadku. Okamžitá odozva sa chvíľami mení na oneskorenú, kliknutie na uzatvárací box aplikácie prináša 10, či 15 sekundové mlčanie mŕtveho chrobáka a otočenie obrazovky na šírku trvá v niektorých prípadoch dlhšie, ako sa patrí.

Ťažko povedať, či ide o softvérovú chybu v predprodukčnej vzorke, ktorú sme mali na testy, alebo je problém niekde inde. V každom prípade, reštartovanie systému vždy uviedlo odozvu na správnu formu, i keď s plynutím času sa čakania objavovali opäť.

Filmy bez úpravy, fotografovanie neoslnilo

O tom, že procesor je dostatočne rýchly svedčí aj to, že si hravo poradí s filmami, ktoré sú uložené v DVD rozlíšení. Bez doplnkových softvérov a kodekov počíta iba s formátmi MP4, WMV a 3GP, vy však nemusíte strácať čas tým, aby ste videá redukovali na rozlíšenie displeja. Ušetrí to síce kapacitu pamäťovej karty, ide však o premrhaný čas. Čo nás zamrzelo je absencia kompozitného výstupu, ktorý by umožňoval sledovanie filmov na veľkej televíznej obrazovke.

Správa hudobných nahrávok je na štandardnej úrovni, páčil sa nám aj Xpanel modul pre ovládanie ich reprodukcie. FM tuner je samozrejmosťou a nechýba mu ani dekodér RDS signálu. Dobrou správou je že pripojenie slúchadiel stačí obyčajná 3,5mm jack koncovka. Hodnotiť ozvučenie zabudovaným reproduktorom radšej nebudeme. Nie je to žiadna sláva.

Fotoaparát s automatickým zaostrovaním a 3,2 megapixelovým snímačom síce produkuje snímky priemernej kvality s jemne posunutými farbami, čo nás však zaujalo je prudko návyková funkcia zaostrovania s určením bodu na scéne. Ťuknete prstom na displeji a optika sa zameria na bod, ktorý ste určili. Je to praktické, šikovné, inšpirovať by sa mohli aj výrobcovia fotoaparátov.

Výdrž v norme

Xperia má obrovský Li-Ion akumulátor, ktorý sa podpísal na jej hmotnosti, výdrž však hodnotíme ako priemernú. Pri strednej záťaži používania sme sa cez hranicu dvoch dní výdrže nedostali. Znamená to, že po polroku používania sa dostaneme k hodnotám, ktoré budú používateľa nútiť dávať Xperiu na nabíjačku každú noc. Kolíska vo výbave nie je, takže s obyčajným USB káblikom v modulárnej nabíjačke to nie je žiadna výhra. Luxusnejšia výbava by zaručene potešila.

Zhodnotiť komunikátor Sony Ericsson Xperia X1 v niekoľkých riadkoch nie je jednoduché. Ide o model, ktorý mal ambície stať sa najšpičkovejším zariadením roka, zdá sa však že to pokazilo viacero prvkov, ktoré sa dali dotiahnuť lepšie. Skombinovať špičkový displej s výkonným procesorom a skvelou výbavou s mizernou klávesnicou a nedotiahnutým doplnkovým softvérom je jednoducho chybou.

V každom prípade osloví tých, čo chcú notebook nechať doma a na veľkom displeji vybavovať z terénu to najnutnejšie, siahnuť po ňom môžu aj tí čo sú priaznivci platformy Windows Mobile a k produktom Sony Ericssonu mali zatiaľ priďaleko. Isté však je, že ak výrobca trochu pritvrdí a predstaví o rok nástupcu Xperie s novým vyhotovením, môže ísť o zariadenie, ktoré vyrazí dych.