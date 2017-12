Herná spoločnosť Midway má nového vlastníka

2. dec 2008 o 15:16 Ján Kordoš

Momentálne ešte nie je zrejmé, aké plány má Mark Thomas so spoločnosť Midway a ani či sa mu podarí dostať známu značku z červených čísel. Rozhodne by však bolo potrebné zmeniť fungovanie vo vnútri firmy, pretože ide o dlhodobejší úpadok, ktorému nezabránili ani známe tituly poslednej doby ako Stranglehold, BlackSite: Area 51, Unreal Tournament 3, no žiadna z nich vyslovene neprerazila. O to viac sa očakáva od nových projektov ako The Wheelman a úplná novinka, ktorú Midway predstavil ako krajšie Gears of War 2. Ambície spoločnosti nechýbajú, horšie je to s ich realizáciou. Midway zatiaľ nezomiera, no tentoraz to bolo skutočne na hrane.

